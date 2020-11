Estos son los síntomas de la COVID que conllevan más ingresos en UCI y mayor mortalidad

Los pacientes de COVID-19 que presentan solo la tríada clásica de fiebre, tos y dificultad para respirar (disnea), así como aquellos que también, además, tienen vómitos y diarreas, son los de peor pronóstico a priori; en cambio, los que presentan síntomas como los de un resfriado común o con clara pérdida de olfato y gusto, son los de mejor pronóstico, según ha expresado el médico internista miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y primer firmante de un estudio al respecto, el doctor Manuel Rubio-Rivas.

En concreto, se trata de una reciente investigación vinculada al Registro SEMI-COVID-19 que, tras analizar una gran serie nacional de 12.066 pacientes hospitalizados por infección SARS-CoV-2 confirmada en España, identifica, establece y caracteriza cuatro grandes grupos fenotípicos de pacientes COVID-19, uno de ellos especialmente con alto riesgo de ingreso en UCI y mortalidad y mal pronóstico y otro, por el contrario, asociado a buen pronóstico y con bajo riesgo de muerte.

Los resultados preliminares de este estudio han sido publicados en un artículo científico que firman 24 internistas y del que se ha hecho eco el Journal of Clinical Medicine, bajo el título Predicting Clinical Outcome with Phenotypic Clusters in COVID-19 Pneumonia: An Analysis of 12.066 Hospitalized Patients from the Spanish Registry SEMI-COVID-19.

Así, el objetivo de este estudio era identificar los diferentes fenotipos clínicos en la neumonía asociada a Covid-19 mediante el análisis de conglomerados y evaluar el impacto pronóstico entre los segmentos identificados en dichos pacientes. "Los cuatro grupos fenotípicos identificados pueden permitir a los facultativos que atienden estos enfermos detectar, solo con los síntomas presentes al inicio, aquel subgrupo de pacientes con peor pronóstico frente a aquellos con mejor pronóstico, para poder instaurar las medidas de tratamiento más apropiadas en cada caso, en una medicina de mayor precisión", concluye el doctor Rubio.

El grupo con mayor tasa de ingreso en UCI y mortalidad



El primer grupo, con 8.737 pacientes, el 72,4 por ciento de los que participaron en el estudio, fue el más grande y numeroso, y comprendió a pacientes con la tríada de anteriormente descrita de fiebre, tos y fiebre.

Estos sujetos tendían a ser hombres mayores con una mayor prevalencia de comorbilidades. El tiempo entre el inicio de los síntomas y la admisión también fue más corto en este subgrupo de pacientes, en comparación con los otros grupos identificados. Uno de cada 10 pacientes de este grupo requirió ingreso en UCI y una cuarta parte de ellos fallecieron, lo que representa la tasa de mortalidad más alta entre los cuatro grupos.

Los enfermos con menor tasa de ingreso en UCI y fallecimientos



El segundo grupo, con el 9,9% de los pacientes, un total de 1.196, también presentó ageusia, esto es, dificultad para detectar el gusto, y anosmia (pérdida del olfato), a menudo acompañadas de fiebre, tos y/o disnea. Este grupo mostró el menor porcentaje de ingreso en UCI y tasa de mortalidad.

El caso de los dolores musculares

Respecto al tercer grupo, con 880 pacientes, el 7,3%, también tenía artromialgia, es decir, dolor en articulaciones y/o músculos; dolor de cabeza y dolor de garganta, que a menudo también se acompaña de fiebre, tos y/o disnea. Hasta el 10,8% de ellos necesitó UCI.

El cuarto, con 1.253 pacientes, el 10,4% del total, también se manifestó con diarrea, vómitos y dolor abdominal, también a menudo acompañados de fiebre, tos y/o disnea. De estos, el 8,5% requirió ingreso en UCI y el 18,6% falleció. Esta tasa de mortalidad del grupo cuarto es la segunda más alta de los cuatro grupos identificados.

Comparados entre sí, el primer grupo presentó la mayor mortalidad hospitalaria (24,1% frente a 4,3% en el segundo; a 14,7% en el tercero; y a 18,6% en el cuarto).

Síntomas más o menos comunes de la COVID



El índice de Charlson medio entre los pacientes fue de 1,2. Los síntomas más comunes fueron fiebre 10.346 (85,7%), tos (9142, 75,8%), disnea (7205, 59,7%), artromialgia (3794, 31,4%), diarrea (2943, 24,4%), dolor de cabeza (1402, 11,6%), dolor de garganta (1191, 9,9%), ageusia (992, 8,2%), vómitos (891, 7,4%), anosmia (879, 7,3%) y dolor abdominal (738, 6,1%).

Del total de 12.066 pacientes incluidos en el estudio, la mayoría eran hombres (58,5%) y caucásicos (89,5%), con una edad media al diagnóstico de 67 años. Las principales comorbilidades previas al ingreso fueron hipertensión arterial (50%), hiperlipidemia (39,4%) y diabetes mellitus (19,2%).

El número promedio de días desde el inicio de los síntomas de COVID-19 hasta el ingreso hospitalario fue de 6,7. La tríada de fiebre, tos y disnea estuvo presente de manera casi uniforme en los cuatro grupos clínicos identificados entre los pacientes estudiados.