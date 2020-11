¿A quién hay que vacunar primero contra el coronavirus? Los especialistas discuten la estrategia a seguir

El Gobierno espera comenzar a principios de enero la campaña de vacunación del coronavirus en España. Habrá 20 millones de dosis para inmunizar a 10 millones de personas. La de Pfizer, que ha anunciado una eficacia del 90%, es a doble dosis. Se espera que estén listas otras vacunas, como la de Moderna o AstraZeneca. España participa de la compra conjunta de la Unión Europea. "Es un asunto de cobernanza mundial. La vacuna se la lleva quién más dinero tiene. Es importante hacerlo en el seno de la UE", explica Javier del Águila, médico residente de la especialidad de medicina preventiva y salud pública.

El Gobierno espera tener vacunado para mayo a un porcentaje "suficientemente relevante" de la población, según anunció el ministro de Sanidad este martes. Las vacunas serán gratuitas y desde hace meses hay un grupo de trabajo con las comunidades autonómas para determinar los criterios y parámetros de prioridad a tener en cuenta.

¿A quién se vacunará primero de COVID-19?

Sanidad explica que lo lógico es que sean las personas mayores y el personal sanitario los primeros en ser vacunados. Es la base de la actuación que tiene diversos matices.

"Es más complejo de lo que parece. Existen diferentes estrategias dependiendo de cuántas vacunas haya y del resultado que se obtenga. Es decir, puede servir para disminuir la gravedad de la enfermedad, pero igual no se consigue frenar la contagiosidad. La vacuna ideal es la que protege de la enfermedad y hace que no contagie. Si asumimos que la que vamos a tener es una vacuna considerablemente buena, lo primero es suministrarla a los grupos de población más vulnerables", explica Javier del Águila.

La estrategia del escudo

Si no se tienen vacunas suficientes para la población de mayor riesgo, la opción es ponerla a los cuidadores de residencias y personal sanitario. "Se utilizan modelos matemáticos para saber cuántas vacunas necesitarías. Si no las tienes, hay una estrategia que es vacunar a las personas en contacto esa población vulnerable para evitar que les llegue el virus. Es la estrategia del escudo. Una especie de cortafuegos", cuenta.

Es típico de las vacunas que en personas mayores no sean tan efectivas. En ese sentido resulta adecuada la estrategia de vacunar antes a cuidadores y personal sanitario. "Vacunar primero a los más jóvenes no parece lo más oportuno a no ser que se tenga alguna patología que lo justifique. Lo primero es proteger a los vulnerables", afirma.

Vacunar donde se produzcan brotes significativos

Lo ideal, según Del Águila, es que funcione como otras vacunas: impedir que el virus sea capaz de transmitirse como ocurre en la de la polio, el sarampión o la varicela: "Eso va a depender de la vacuna que tengas y de cómo se comporte el virus. La gripe muta mucho. El coronavirus se está comportando un poco mejor. Si tenemos que estar haciendo una vacuna cada dos años es una dificultad añadida".

Otra de las maneras de actuar con la vacuna es suministrarla en los grupos donde se produzcan brotes. "Para saber a quién tengo que vacunar hay que saber cómo se comporta el virus en distintos territorios. Son asuntos complejos. La población general siempre es al final. Y aún es pronto para saber si es necesario incluirla en el calendario", aclara.

Inmunidad: ¿cuánto duran los anticuerpos inducidos por la vacuna?

Mayores y personal sanitario son los dos grupos prioritarios que deben recibir la vacuna del coronavirus, según explica el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Los sanitarios porque están expuestos al virus y los mayores porque son los que tienen mayores riesgos de mortalidad.

"Habrá que ver cuando conseguimos una inmunidad de al menos un 60%. Para eso lo principal es que la vacuna produzca anticuerpos y saber cuánto duran, aún un asunto pendiente. Por ahora, se supone que todas las vacunas generan anticuerpos", asegura.

Cubierto el grupo sanitario y el vulnerable, se puede pensar que el siguiente sea el que ha tenido la infección por coronavirus, pero no ha generado anticuerpos específicos: "Son personas que tienen una respuesta innata buena aunque no han generado memoria de ningún tipo o esta ha desaparecido al poco tiempo. Aquí es necesario hacer un recuerdo con la vacuna".

La conservación a -70 grados, principal inconveniente de la logística

La vacuna de Pfizer se basa en la producción, para generar memoria inmunitaria, de la proteína Spike, la puerta de entrada del SAR-CoV-2 en las células para propagarse. El mismo sistema utilizan otras vacunas similares, en proceso también adelantado, como la de Moderna.

Los científicos hacen hincapié sobre esta vacuna en que nunca se ha comercializado una basada en ARN en humanos y en que la doble dosis puede plantear problemas de distribución y almacenaje, al igual que su necesaria conservación a temperaturas de entre -70 y -80 grados.

Mascarillas hasta 2022

"La red sanitaria no está preparada para llevar vacunas con nieve carbónica y eso lo complica y lo hará más caro. Se supone que ahora lo están estudiando. Ese inconveniente es salvable en los hospitales donde es más fácil contar con la infraestructura para tener conservadores de menos de 80º", explica

Los especialistas coinciden en que hay que esperar para ver el grado de efectividad real de las vacunas que vayan saliendo. La prueba y el error forman parte del método científico sometido en tiempos de pandemia a un escrutinio constante. Minuto y resultado de tratamientos y vacunas que hagan devolver el mundo a su estado anterior. López Hoyos hace un llamamiento a la calma para dejar trabajar a los científicos y avisa: "Llevaremos mascarillas hasta 2022".