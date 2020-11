"No hay un día que pase y no me acuerde de ella": el emotivo homenaje de Lucía Dominguín a su hija Bimba Bosé

Lucía Dominguín ha vuelto a ser expulsada de MasterChef Celebrity 5. Apenas una semana después de ser repescada por el jurado, la actriz ha vuelto a caer en una prueba de eliminación en la que se enfrentaba a oponentes como Celia Villalobos y Raquel Meroño. Todo ello como consecuencia de un cordero que no llamaba la atención del jurado, quien lamentaba que careciera de sabor: "El acompañamiento no ha funcionado. No me gusta el arroz, está simplemente hervido".

Sin embargo, la actriz no ha sido noticia únicamente por su expulsión. Tras una desastrosa primera prueba en exteriores, que ha acabado con todos los concursantes condenados a la prueba de eliminación, la actriz ha conmovido a la audiencia de Masterchef con un homenaje a su hija Bimba. A pesar de que ya han pasado tres años desde que falleciera como consecuencia de un cáncer, la actriz asegura que sigue estando presente cada día.

"No hay un día que pase en el que no me acuerde de ella"

Por esa misma razón, y antes de enfrentarse a la prueba de eliminación, la también empresaria se ha puesto una camiseta en la que se podía ver una fotografía de su hija. Después de que el jurado y los concursantes hablaran sobre la camiseta de Gonzalo Miró, relacionada con el mítico Padrino de Marlon Brando, el chef Pepe Rodríguez le ha pedido a Lucía Dominguín que se quitara el delantal para poder ver la suya.

Tras mostrar la camiseta, la actriz se llevaba la ovación de sus compañeros y compañeras, quienes le dedicaban un caluroso aplauso por el emotivo homenaje a su hija: "La llevo para que me ayude porque si no... esto va a ser durísimo". Tras estas declaraciones, la realización del programa ha rescatado una entrevista a la empresaria en la que asegura que su hija está presente en cada uno de sus días: "No hay un día que pase en el que no me acuerde de ella".

Lucía Dominguín recuerda a su hija: "Tengo su hormiguita, la tenemos todos"

De hecho, y mientras recordaba a su hija, mostraba el tatuaje que se hizo en su honor: "Tengo su hormiguita, la tenemos todos". La cantante, modelo y artista multidisciplinar Bimba Bosé, fallecía en enero de 2017 a los 41 años de edad tras un larga lucha contra el cáncer de mama. Una enfermedad que, según fuentes familiares, padecía desde hacía más de dos años.

La sobrina del cantante Miguel Bosé confirmó, en mayo de 2014, que padecía cáncer. Todo ello a través de una fotografía en su perfil de Facebook en la que aparecía con un pañuelo que cubría su cabeza, señal del tratamiento al que se había sometido. Dos años más tarde, en 2016, ella misma confirmó en una entrevista a la revista Lecturas que sufría "metástasis en huesos, hígado y cerebro" y que seguía en tratamiento para superar la enfermedad. Tras dos años de lucha, la joven fallecía como consecuencia del cáncer.