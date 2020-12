Días después de su regreso triunfal a Barcelona, Arthur Melo ha hablado en el podcast Gringolanda. Su adaptación a la Juventus tras una difícil salida del Barcelona y la comparación Cristiano Ronaldo - Messi han sido los temas principales de la charla.

"Son campeones por encima de todo. En esto, Messi y Ronaldo son idénticos. Concentrados de principio a fin, siempre. Si marcan tres goles, inmediatamente piensan en el cuarto, nunca se desconectan, es impresionante y al mismo tiempo motivador, porque te empuja a dar lo mejor de ti. Comparado con Messi, Ronaldo habla más y es más accesible. Nunca da un paso atrás si hay una necesidad de ayudar a un compañero y siempre le pone una determinación feroz. Entrena como un animal, no sabe de descansos y te anima a dar lo mejor de ti. También me dice qué comer, no deja nada al azar", ha asegurado el brasileño.

Su llegada a Turín y la adaptación no está siendo coser y contar. "No fue fácil sumergirse en otro mundo con un estilo de juego diferente. No se puede cambiar de la noche a la mañana haciendo clic", ha explicado.

Sin embargo, Andrea Pirlo le ayuda mucho. "Hablamos mucho, me dice qué movimientos hacer y cómo mover el balón. Tengo que mejorar en balones largos, pero estamos trabajando en eso. Le estoy agradecido porque me está haciendo un jugador más completo, empujándome a mejorar. Por eso, por mi parte hay total disponibilidad y estoy feliz de estar aquí. Cuidamos mucho el aspecto táctico y entrenamos más que en otros lugares, Barcelona incluido, y eso me gusta", ha manifestado.