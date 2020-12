El ex del Barça, Neymar Jr., es uno de los jugadores más destacados en el equipo de Tuchel, junto con Mbappé, entre otros. Sin embargo, el técnico alemán no ha considerado aún que el brasileño deba ser el capitán del equipo.

Con quien sí lo ha sido es con su selección en Brasil. Thomas Tuchel no se anduvo con rodeos y ha explicado el motivo por el que no ha elegido a Neymar como capitán: "Hablo mucho con él, siempre estamos cerca y conversamos. Para mí es importante que se sienta libre en decir lo que quiera. Hablamos mucho de táctica y personalmente no está entre los cinco capitanes porque no quiero que tenga demasiadas cosas en la cabeza, que se distraiga. Asume su responsabilidad en el campo, es un artista, es creativo y no quiero que piense demasiado en cosas relacionadas con la organización". Con estas palabras el técnico del PSG deja clara su postura.

A quienes sí ha decidido hacer capitanes ha sido a Marquinhos, Kimpembe, Mbappé, Navas y Verratti. Sin embargo, no todo son malas noticias para Neymar, Tuchel también tiene cosas buenas que decirle al brasileño: "Si hay cosas realmente importantes es uno de los jugadores clave y eso es normal. Pero cuando hablamos de cosas para organizar como hacer un vuelo o viaje, por qué organizamos la semana de una forma u otra, no lo hablo con él porque quiero que esté siempre tranquilo y concentrado. Que pueda jugar con toda su libertad y creatividad". El entrenador del equipo francés no le elige como capitán para su equipo, pero sí define su importante rol dentro del conjunto, tanto fuera como dentro del campo.