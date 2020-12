"Mi padrino ha muerto por COVID; se pasa y a tomar por culo": la demencial defensa sobre las fiestas ilegales

En los últimos meses de pandemia se han disparado las fiestas ilegales. Son muchos los que buscan alternativas a las restricciones impuestas al ocio nocturno para frenar la expansión del coronavirus. Botellones en parques, fiestas clandestinas en casas, residencias estudiantiles o discotecas son algunos de los lugares donde se producen encuentros multitudinarios que traen consecuencias.

Las cámaras del programa Equipo de Investigación filmaban la problemática de las fiestas ilegales y la irresponsabilidad de cientos de jóvenes que parecen ajenos a la crisis sanitaria. "Como que yo no entiendo esa vaina del COVID, ¿sabes? Viendo la tele no sabes si creer o no, ¿me entiendes?", respondía uno a la pregunta de la periodista sobre cómo estaba viviendo la situación. Seguidamente, su amigo entraba en escena para apoyarle en sus palabras: "Ya, tienes razón".

Estos jóvenes estaban en el Parque del Oeste, en Madrid, junto a un numeroso grupo con bolsas de plástico en las que llevaban botellas de plástico para hacer botellón. Al llegar la periodista, alguno se justificaba asegurando que ya se iban a casa: "Mejor en una casa que en la calle", apuntaba, pese a la advertencia de la reportera que señalaba que eran más de seis personas.

Ante la llegada de la Policía, el multitudinario grupo de jóvenes huía corriendo para evitar ser sancionados. Aunque ni la amenaza de las autoridades conseguía frenar las fiestas clandestinas. En otro momento del programa, las cámaras se acercaban a una zona de bares donde se podía ver una marea de personas sin respetar la distancia de seguridad y muchos de ellos sin mascarillas.

"¿El COVID está mal? ¿Las fiestas están mal?"

"¿No tenéis miedo a contagiaros?", preguntaba la periodista a un par de jóvenes que se encontraban en la zona. "Mira, yo te voy a decir: ¿El COVID está mal? Sí. ¿Las fiestas están mal? Sí y tal, pero... tú ponte a pensar un poquito más. ¿Tú crees que es verdad? A mí no me han dado ninguna prueba de gente que se ha muerto", respondía uno de ellos.

En ese momento, su amigo le interrumpía: "Eh, mi padrino ha muerto por el COVID-19 y bueno, no pasa nada, ¿sabes? Ya está. Se pasa y a tomar por culo". Tras estas frívolas declaraciones, ambos aseguraban que no les da miedo el coronavirus y que seguirán saliendo de fiesta: "Aquí siempre la fiesta va a estar", confirmaban.

En otra de las fiestas ilegales en una villa alquilada y por la que pedían un precio por entrar, los agentes de la Policía intervenían para desalojar la vivienda y poner las multas pertinentes. Uno de los jóvenes reaccionaba a las cámaras del programa de forma agresiva: "Soy un trabajador norma. Los vecinos a mí me sudan la polla porque no son mis vecinos. Yo me preocupo por mi abuelo, mi abuela, mi padre y mi familia", decía alterado, poniendo en cuestión que la celebración multitudinaria se tratara de una fiesta.

Las redes censuran esta actitud

Después de ver el programa emitido la noche del viernes, los usuarios de Twitter incendiaban las redes con críticas a la actitud irresponsable de cientos de jóvenes y censurando todo tipo de fiestas ilegales. "Estamos criando seres inmensamente egoístas. Y ya lo estamos pagando caro..", escribía una usuaria.

Asimismo, otra twittera lamentaba la "poca cabeza" que tienen estas personas. "Estoy viendo Equipo de investigación y estoy flipando en colores, la poca responsabilidad de la gente en las fiestas ilegales que suda de todo, qué poca cabeza, es indignante", comentaba. Y así, una marea de comentarios en la misma línea.

Estoy viendo Equipo de Investigación sobre fiestas ilegales durante la pandemia y me estoy poniendo MALA. Qué asco de gentuza. — Be(a) Nomad ♉️ (@Chicabond16) December 11, 2020

Viendo equipo de investigación en la sexta sobre fiestas ilegales, acabo de perder la fe en la humanidad. Estamos criando seres inmensamente egoístas. Y ya lo estamos pagando caro...

Quiero bajarme de este mundo.

¿Juventud divino que? — Cinta Conde Juan (@CintaCJ) December 11, 2020

Estoy viendo el programa de equipo de investigación sobre las fiestas ilegales con el covid y me dais asco y vergüenza ajena.

Solo miráis por vuestro ego y disfrute y os la suda la gente que enferma, muere, vela por la salud de los demás, etc.

Esta España no me representa 🙅🏽‍♀️ — М 🏳️‍🌈 (@mrmgarn) December 11, 2020