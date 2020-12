¿Quiénes son los favoritos para ganar los premios 'The Best' de la FIFA?

El polaco Robert Lewandowski, la inglesa Lucy Bronze, el alemán Hans-Dieter Flick y el francés Jean-Luc Vasseur parten como los principales favoritos a optener uno de los premios 'The Best' que concederá este jueves la FIFA y en la que no habrá representación española.

Este cuarteto se perfila como los más que posibles ganadores de los cuatro principales galardones que concede el máximo organismo del fútbol mundial en una gala virtual que dará comienzo a partir de las 19.00 horas y que probablemente reconozca, dentro de una campaña especial por la pandemia, los éxitos del Bayern alemán y el Lyon femenino francés.

Así, para elegir al 'Mejor Jugador', todas las miradas apuntan al delantero polaco Robert Lewandowski, pieza clave del Bayern que conquistó el triplete, con la Liga de Campeones incluida y ganando todos los partidos, con 15 goles anotados por el de Varsovia, que aportó otros 34 en la Bundesliga.

Los rivales por este premio del '9' del campeón de Europa son el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. El delantero del FC Barcelona defiende el trono y busca su segundo 'The Best', mientras que el de la Juventus, el único de los tres candidatos que ha estado en la final en las cuatro ediciones anteriores, opta al tercero tras los de 2016 y 2017. Sergio Ramos (Real Madrid) y Thiago Alcántara (Bayern/Liverpool) se quedaron en el camino tras entrar en la lista inicial.

Categoría femenina

En cuanto a la categoría femenina, todo hace indicar que será para una jugadora del Olympique de Lyon, de nuevo campeón de la Champions y que tiene a las defensas Lucy Bronze y Wendie Renard como candidatas, con la primera, tercera el año pasado, bien situada para relevar en el palmarés a la estadounidense Megan Rapinoe.

La terna de candidatas, entre las que no se pudo meter la española Jennifer Hermoso (FC Barcelona), la completa la delantera danesa Pernille Harder, clave para que el Wolfsburgo alemán alcanzar la final de la máxima competición continental.

Entrenadores

En la categorían de 'Mejor Entrenador', los favoritos se perfilan 'Hansi' Flick y Jean-Luc Vasseur, técnicos del Bayern y del Lyon femenino, que tendrán como rivales al alemán Juergen Klopp (Liverpool), ganador en 2019, y el argentino Marcelo Bielsa (Leeds), y a la inglesa Emma Hayes (Chelsea) y a la neerlandesa Sarina Wiegman, nueva seleccionadora de Inglaterra. Julen Lopetegui (Sevilla) y Lluís Cortés (FC Barcelona) estuvieron entre los nominados iniciales.

Porteros

También se concederán los premios a 'Mejor Portero' y 'Mejor Portera', con Manuel Neuer (Bayern) y Sarah Bouhaddi (Lyon), favoritos por delante de Jan Oblak (Atlético) y Alisson (Liverpool), y de Christiane Endler (Chile) y Alissa Naeher (Chicago), mientras que para el 'Premio Puskás' al mejor gol, el fútbol español estará representado por el uruguayo Luis Suárez por su tanto de tacón contra el RCD Mallorca en LaLiga, con su compatriota Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) y el surcoreano Son Heung-min (Totteenham) como rivales.

Mejores onces

Además, se darán a conocer los dos mejores onces del año del sindicato FIFPro con Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets, Jordi Alba, Sandra Paños y Jennifer Hermoso (FC Barcelona), David De Gea (Manchester United), Irene Paredes (Paris Saint-Germain) y la centrocampista Verónica Boquete (AC Milan) entre los 55 seleccionados para cada uno de los dos equipos.