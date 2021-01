El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, elogió este viernes al Real Madrid, con el que abrirán el nuevo año en Valdebebas, y dijo, entre risas, que mañana le costaría alinear en su equipo al delantero francés Karim Benzema.

“Nunca veo débil al Real Madrid, lo veo siempre bien, con grandísimos jugadores. Va a ser un partido duro pero tenemos la ilusión de arrancar bien el nuevo año”, comentó en rueda de prensa el preparador del Celta, al que le preguntaron con quién se quedaría entre Benzema y Aspas: “Son dos grandes jugadores, pero ahora me quedo con Aspas”.

En este sentido, ironizó con una posible suplencia del atacante francés en caso de ser jugador suyo: “A Benzema se me hace difícil alinearlo mañana en el Celta (risas). Son dos grandes jugadores, y estoy contento con el que tenemos así que no necesito buscar en esa posición por ahora”.

Coudet dijo que su equipo se equivocaría si se centra únicamente en frenar al delantero francés, y pidió a sus jugadores “valentía” para alargar su buena racha ante “un rival de jerarquía” como el Real Madrid.

El técnico celeste confirmó que Aarón Martín, fichado en este mercado invernal del Mainz 05, no estará en Valdebebas al no ser inscrito en LaLiga: “Físicamente está apto, venía entrenando y ha jugado los últimos dos partidos con su anterior equipo, pero por temas burocráticos no está habilitado”.

En este sentido, reveló que el club seguía desde hace tiempo al lateral catalán del conjunto alemán, y él dio su visto bueno al fichaje porque “por característica para la intención de juego que tenemos, encaja en lo que buscábamos”.

Coudet, además, volvió a mostrar su deseo de reforzar la plantilla con un delantero: “El club se va a mover para reforzar esa demarcación, podemos empezar a ver cuál es el abanico de posiciones que se puede presentar”.