Fallece la niña mexicana que pidió a los médicos que la dejaran morir tras sufrir maltrato y abuso sexual

La niña mexicana de 7 años, Yatziri, ha fallecido tras permanecer cuatro meses ingresada para recibir terapia intensiva después de ser víctima de abuso sexual y violencia intrafamiliar sistemática. El Gobierno de Puebla informó a través de su cuenta de Twitter de la trágica noticia y aseguró que "los actos no quedarán impunes".

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 29, 2020

La menor se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Heneral de Zona 'La Margarita', del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Puebla, recuperándose de las lesiones propiciadas por su familia. "Se realizaron todos los esfuerzos médicos y humanos para salvar su vida, desafortunadamente hoy perdió esta dura batalla", reza un comunicado del IMSS Puebla.

"Mejor quiero morirme"

A finales de agosto, el caso de Yatziri conmocionó a toda la población mexicana al ser ingresada en el hospital con un pulmón colapsado, huellas de violación y una hemorragia interna debido a una presunta perforación en los intestinos. Además, tenía huellas de quemaduras hechas con cigarrillo en las manos, brazos y el estómago, así como heridas en el rostro y la cabeza.

Su vecina la rescató del infierno que vivía en casa de su abuela donde también habitaban los progenitores que abusaban de ella y le propinaban palizas. "Mejor quiero morirme, ya no me curen... no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…", dijo la pequeña a los médicos cuando la ingresaron de urgencia en verano.

El caso de Yatziri fue dado a conocer por la activista Frida Guerrera, quien ha denunciado la "ineficacia de las autoridades poblanas" ante los hechos y la recién muerte de la pequeña. Pero no fue el único caso. A finales de junio, murió su hermana pequeña, Mitzi, con tan solo 3 años a causa de una broncoaspiración.

Desde entonces, se abrió una investigación de los hechos y los padres de las menores, Rafael N. y Alejandra Viridiana N., fueron detenidos en agosto, y su madrastra, Mónica, encarcelada en octubre. El tío de la menor fue acusado del abuso sexual que sufrió la niña, pero se encuentra prófugo de la justicia.