Piqué intenta trolear a los madridistas y acaba siendo troleado

Cada vez que Gerard Piqué hace una declaración o manda un mensaje a través de sus redes sociales se forma una polémica en torno a ello. Incluso cuando es un mensaje tan inofensivo como el que publicó este lunes.

"34", se limitaba a compartir en su cuenta de Twitter el central del Barcelona, con motivo de su trigésimo cuarto cumpleaños. Sin embargo, la cuenta de Twitter de La Resistencia no tardó en encontrar la broma. "Noooo, Gerard, qué hiciste", respondieron al tuit, adjuntando una foto del Real Madrid celebrando su 34ª liga, este pasado verano.

Se la pusieron botando y Piqué no dudó en entrar al trapo y responder con un mensaje para los madridistas: "No sabía que los regalos cuentan como ligas...". Lo que posiblemente no vio Piqué es que el encargado de llevar las redes sociales de La Resistencia le esperaba con una nueva respuesta. "El regalo de este año también costará una liga", escribió junto a una foto de Luis Suárez celebrando uno de sus 14 goles en liga con el Atlético de Madrid.

El regalo de este año también costará una Liga. pic.twitter.com/kPmEjFHp0A — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 2, 2021

Corre pensando en el PSG

Según fuentes próximas al futbolista, Piqué se encuentra muy bien y la recuperación de su lesión de rodilla va a muy buen ritmo, tal y como informó Adrià Albets en la SER este lunes. Por ello, al catalán le gustaría reaparecer este 16 de febrero en la ida de los octavos de la Champions League frente al PSG.

Por otro lado, personas de su entorno le aconsejan que sea prudente y le advierten de las complicaciones que puede tener forzar con una lesión como la suya.

El pasado 21 de noviembre, Piqué sufrió un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha después de un choque con Ángel Correa en el Atlético de Madrid - Barcelona de LaLiga.