El fichaje que ha provocado la dimisión de Villas-Boas tras enterarse por la prensa

André Villas-Boas no ha aguantado más en Marsella. El técnico luso ha presentado su dimisión en rueda de prensa tras conocer una noticia que ha generado un conflicto interno en el club del sur de Francia. El Olympique de Marsella anunció ayer la incorporación de Olivier Ntcham, mediocentro procedente del Celtic, una decisión que, según el propio entrenador, no fue consultada con él: "Es una decisión que ha sido tomada sin mí y lo he dejado claro esta mañana. Es un jugador por el que he dicho no. No estaba en nuestra lista de futuribles".

"Me he levantado y he visto en la página web número 1 de información del OM que habíamos fichado a un nuevo jugador. He presentado mi dimisión al club. No estoy de acuerdo con la política deportiva. No quiero nada de dinero del Marsella, solo que me dejen salir", argumentó el portugués.

El Olympique de Marsella acarrea una racha de tres derrotas consecutivas en Ligue 1 y ha sufrido el acoso de sus ultras durante los últimos días, unos actos en los que se vio inmerso Álvaro González, que fue golpeado y amenazado por algunos hinchas.