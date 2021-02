"Los impuestos construyen la patria": la respuesta de Pablo Iglesias a la marcha del Rubius a Andorra

Hace ya varias semanas, el youtuber español Rubén Doblas, popularmente conocido como El Rubius en Internet, comunicaba a través de su cuenta de Twitch su decisión de cambiar su residencia de España a Andorra. Varios días más tarde, y tras la polémica generada en redes sociales, el también streamer publicaba un comunicado en su cuenta de Twitter en el que explicaba las razones por las que había tomado dicha decisión.

En este comunicado, el youtuber reconocía que el hecho de pagar menos impuestos era uno de los alicientes para haberse mudado a Andorra, pero que no fue el único: "Obviamente pagar menos impuestos es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años". Entre otras cosas, el creador de contenido explicaba que se marchaba a Andorra porque no encontraba motivos para seguir en Madrid y porque sus amigos vivían en el principado.

El Rubius criticó a Pablo Iglesias por retuitear un tuit de Iturriaga

Por otro lado, El Rubius aprovechaba la ocasión para denunciar los ataques recibidos durante estos últimos días. No solo del público general, sino de personalidades de distintos ámbitos que habían criticado su decisión: "Una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal y decir todas las barbaridades que he tenido que escuchar por parte de muchísimos periodistas que van a televisión a decir que yo 'le robo' al pueblo español".

También al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a quien criticaba que hubiera retuiteado un tuit en el que el que fuera jugador de baloncesto Juanma López Iturriaga criticaba la decisión del youtuber: "Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex deportista) y otro largo etcétera".

La respuesta de Pablo Iglesias

Varios días más tarde, Pablo Iglesias ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que habla sobre la importancia de tributar en España. Un vídeo, titulado Y si tú te vas quién paga, en el que habla sobre lo que supone tributar en nuestro país. En este vídeo podemos ver varios casos en los que la sanidad pública se encarga de diferentes tratamientos que serían inasumibles por muchas personas en caso de que la sanidad fuera completamente privada. Desde los 6.000 euros para el tratamiento de la fibrosis quística de Marta hasta los 100.000 euros de tratamiento de leucemia de Luis.

También los 700.000 euros que cuesta el trasplante de pulmón de María o los 2.500 euros diario de tratamiento COVID en la UCI de Enrique. Pero no solo eso. Este vídeo dirigido a todas aquellas personas que se han marchado al principado de Andorra durante estos últimos años también recuerda que tributar en España ayuda a pagar 10.000 pensiones. También a mantener miles de colegios e institutos abiertos e incluso a apoyar la investigación para la ciencia. Por último, y después de ejemplificar todos estos casos, el vídeo recuerda que nadie llega solo a ningún sitio: "Tú decides dónde quieres estar. Los impuestos construyen la patria, la insolidaridad la destruye".