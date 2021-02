"Falsa alarma": Pablo Motos anuncia que podrá volver a 'El Hormiguero'

Este lunes, por primera vez en su historia, Pablo Motos no presentó 'El Hormiguero'. Fue Nuria Roca la que se tuvo que poner al frente del programa estrella de Antena 3 después de que el presentador estuviera en contacto con un positivo por coronavirus. No obstante, el propio Motos ha confirmado hoy que se trata de una falsa alarma y se incorporará al espacio inmediatamente.

"Falsa alarma. Al final, a mi contacto le han hecho la PCR de confirmación y es negativo total. A mí me han otra PCR y también soy negativo. En ningún momento hemos estado con el virus", explica el presentador en un vídeo que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram. "Me han hecho también el serológico, los resultados me los dan a las 15 horas, pero no he estado en contacto con el virus. Todo son buenas noticias y esta noche espero estar de nuevo en el programa".

De esta manera, a falta de confirmar los resultados de la prueba serológica, Pablo Motos volverá a 'El Hormiguero' tan solo un día después de su histórica ausencia. En el caso de que la prueba diera positivo en Covid, Nuria Roca volvería a coger las riendas del programa en una semana en la que tiene a tres invitadas muy populares entre los espectadores: Susanna Griso (martes), Carmen Maura (miércoles) y Carmina Barrios (jueves).

'El Hormiguero' no nota la ausencia de Pablo Motos

Nunca antes, en los 15 años que 'El Hormiguero' lleva en antena, Pablo Motos había causado baja. Este lunes se produjo este hecho por primera vez en la historia del programa. Sin embargo, la ausencia del presentador no se notó en las audiencias.

Con Nuria Roca, 'El Hormiguero' también lideró anoche su franja de emisión después de registrar un 16,4% de cuota de pantalla y rozar los 3 millones de espectadores (2.928.000). El programa se impuso claramente a la competencia y fue una de las ofertas más seguidas de la jornada.