Cuando Ana Botín te escribe en LinkedIn y tu perfil se llena de notificaciones

Fernando de Córdoba es estratega de marca, contenidos y narrativa, según señala en su perfil de LinkedIn. La red para encontrar trabajo se ha convertido en una red social más, donde los profesionales comentan cuestiones que muchas veces trascienden el ámbito laboral. Este especialista publicó el pasado lunes una fotografía antigua de una tienda abandonada de Granada con una pegatina y le llamó la atención una cosa: "Los cuatro bancos fundadores del sistema 4B hoy son el mismo: el Santander, que curiosamente en aquella época era el más pequeño del grupo", apuntaba junto a la imagen.

Ostras, he recibido una oleada de notificaciones en Linkedin... y es que mirad quién me ha comentado pic.twitter.com/Q4FGNqndZe — Fernando de Córdoba (@gamusino) March 2, 2021

Al poco tiempo, Fernando recibió una oleada de notificaciones en su perfil y entró en Linkedin para ver qué sucedía. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que la propia presidenta del Banco Santander, Ana Botín, había comentado su publicación: "Qué buena foto. Gracias por compartir! Ya tiene unos cuantos años: Banco Santander participó en la fundación del sistema 4B, junto con Central, Banesto e Hispanoamericano en 1974", explicaba.

Como experto en marcas, Fernando elogia la estrategia de Ana Botín en redes: "Me parece muy bien hecha. Hace poco estuve estudiando las de los principales CEOs y me parece la mejor. Humaniza mucho y trata temas que la marca Santander no llega con la misma credibilidad", destaca.