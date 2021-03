El día que Fernando Alonso irrumpió en la Fórmula 1

El 3 de marzo de 2001 Michael Schumacher no se podía imaginar que uno de los novatos que acababa de clasificarse para disputar el primer Gran Premio de Fórmula 1 de su vida se convertiría poco tiempo después en uno de sus mayores rivales en la lucha por los títulos.

Ese día Fernando Alonso lograba clasificarse para disputar el GP de Australia. Lo hacía al volante de un Minardi, un monoplaza que estaba muy lejos de los más rápidos, pero que al que el asturiano pudo situar cerca de otros mucho más competitivos, como los Renault de Jenson Button y Giancarlo Fisichella.

Alonso acabó la jornada en el decimonoveno puesto, a casi cuatro segundos del Ferrari de Schumacher, que en esos momentos ya había conquistado tres de sus siete mundiales. Solo fueron más lentos que él Gaston Mazzacane (Prost), Luciano Burti (Jaguar) y Tarso Marques (Minardi).

La escudería italiana dominaba esta competición en la que el asturiano solo aspiraba a asomar la cabeza con uno de los equipos más humildes de la parrilla. De hecho, Minardi estaba en bancarrota y a punto estuvo de no participar en ese Gran Premio.

Los debutantes en el Mundial 2011: Raikkonen (Sauber), Montoya (Williams), Alonso (Minardi) y Bernoldi (Arrows). / Getty Images

"Recuerdo salir del pitlane en la primera sesión de libres y había una fila de pilotos al final del pitlane, porque aún estaba el semáforo en rojo y casi me choco con ellos porque no encontraba el botón de neutral. No fue el mejor debut", contaba el asturiano en una ocasión.

La confirmación

La sesión de clasificación sirvió para ratificar lo ocurrido hasta entonces: Schumacher fue primero en una primera línea en la que también estaba su compañero Rubens Barrichello y Fernando Alonso repitió en la decimonovena plaza.

En la carrera, el español demostró lo que luego se confirmaría a lo largo de toda su trayectoria. Y es que cuando todos los pilotos están en la pista, Alonso es más competitivo que en la calificación. Prueba de ello es que ha logrado 32 victorias en carreras frente a 22 pole positions.

Aquella prueba la concluyó en la duodécima posición, completando 56 vueltas frente a las 58 que pudo hacer Michael Schumacher para ser el primero en ver la bandera a cuadros. Fue una carrera accidentada en la que incluso falleció un comisario cuando una rueda de Jacques Villeneuve salió despedida y Alonso a punto estuvo de colisionar con Rubens Barrichello cuando regresaba de un paso por los boxes para cumplir una sanción.

Lo que vino después todo el mundo lo recuerda: dos mundiales con Renault y un periplo por distintas escuderías -entre ellas McLaren, Ferrari y de nuevo Renault y McLaren- para volver a pelear por ser campeón. A punto estuvo de hacerlo dos años cuando pilotaba para Ferrari. En menos de un mes, el asturiano comenzará una nueva etapa en Alpine con el objetivo de regresar a los podios y estar cerca de Mercedes, el equipo de Lewis Hamilton que ha dominado los últimos mundiales con mano de hierro.