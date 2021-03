Baptista: "No lo escondo, quiero entrenar a un equipo profesional"

¿Cómo arranca esta etapa como entrenador del juvenil del Valladolid?

Estamos muy contentos, estamos consiguiendo desarrollar un buen trabajo aquí, con grandes talentos, con jugadores con cierta proyección. La verdad, muy contentos, a pesar de que es un año un poco complicado, con la inestabilidad que causa el COVID, con muchos momentos donde se tienen que aplazar partidos y después se te juntan y casi jugamos como Primera: miércoles-domingo, miércoles domingo… Pero sobre todo intentamos que los jugadores mejoren, que es lo más importante en estas etapas formativas.

¿Cómo es el Baptista entrenador? ¿Qué estilo propones?

Proponemos un estilo basado en la asociación. Siempre he creído que la elaboración facilita mucho al conjunto y sobretodo porque salga la mejor versión de los futbolistas. Yo creo que para sacar lo mejor de tus futbolistas tienes que intentar que los jugadores reconozcan todos los momentos del juego y puedan disfrutar teniendo un conocimiento más profundo y realmente entendiendo a que juegan.

¿Qué entrenadores tienes como referencia?

No quiero imitar a nadie. Si lo hiciera sería un gran error. Yo creo que haber tenido tanta experiencia con grandes entrenadores me ayuda porque puedo moldear la forma como yo quiero ser. Quiero tener mi estilo propio, pero es verdad que muchos entrenadores, cada cual sus cosas, me han dejado algo. He podido estar en todo el mundo, he jugado en cinco ligas diferentes y esto también es un punto a favor que me ayuda a poder manejar un grupo mejor.

¿Estás en el paso previo al fútbol profesional, pero supongo que tu objetivo es entrenar a la élite?

No escondo mi deseo, y de toda la gente que está conmigo, de tener la oportunidad de entrenar un equipo profesional y poder demostrar como entendemos el fútbol, siempre con nuestra humildad, nuestro trabajo, la forma que tenemos de conducir. Si podemos dejar algo al fútbol, me alegraría, porque a mí el fútbol me ha dado muchas cosas y si le pudiera devolver algo, estaría encantado.

El primer paso sería el Valladolid, pero te has imaginado al banquillo, por ejemplo, del Sevilla o del Madrid?

Las cosas van a pasos. No me imagino dando un paso más grande del que puedo hacer, sería un error. Yo pienso en el día a día, y la primera cosa en que pienso es al llegar a ser entrenador de un equipo profesional. Una vez llegados aquí, si la cosa funciona, pues irá avanzando naturalmente.

Hablamos de tus recuerdos de los Barça - Sevilla...

Eran superiores y eran partidos donde había mucho trabajo, muy duros donde normalmente nos dominaban y nos ganaban.

¿Coincidiste con Alves, no?

Sí, fue una experiencia increíble. En el Sevilla todo empieza para mí y consigo que todo el mundo me conozca.

Y con Ramos…

Éramos un equipo muy fuerte, muy competitivo. Con jóvenes y jugadores muy buenos.

Una curiosidad: ¿pudiste fichar por el Barça?

Había rumores pero nunca se sabe si de debó había la propuesta o no. Toda Europa me empieza a conocer. El Sevilla no quiso vender a la primera temporada. Se hablaba del Barça, del Chelsea... pero nunca se sabe realmente si habían venido de verdad o no.

Al final fuiste al Madrid y en Barcelona te recuerdan por un gol en el Camp Nou. ¿Fue tu mejor momento?

Sí, quizás sí. Tuve una continuidad y al final los resultados, cuando son buenos, te ayudan. Aquella temporada tuvimos buenos resultados, tuve continuidad. Tuve un año donde pude demostrar el jugador que era y uno de los mejores partidos fue allí contra el Barça.

Hablamos del presente, ¿qué te parece el momento actual de Messi?

Messi ha malacostumbrado a la gente. Cuando baja un poco de su nivel, que es muy superior, la gente piensa que ya no es el que era. Pero es increíble. A cualquier entrenador le gustaría tener un jugador con sus capacidades. Te desequilibra los partidos. La decisión sobre su futuro imagino que, si decide salir, será porque voz que lo Barça quizás no será competitivo para ganar campeonatos importantes como la Champions. Y este será un tema personal suyo. Esperamos que continúe dando el nivel que ha dado y gustando a la gente.

¿Ve al Atlético aguantando en La Liga? ¿Quién crees que es favorito?

Hemos empezado con Barça y Madrid fallando bastante y el Atlético menos. Ahora se ha recortado la distancia pero creo que si el Atlético mantiene este nivel y gana los partidos importantes tendrá opción de ganar. Si se descuida, le costará porque Barça y Madrid han subido el nivel y no veo que puedan fallar tanto cómo han fallado hasta ahora.

¿Ves al Sevilla aguantando contra el Barça?

Espero que sí. Creo que tiene una de las mejores defensas de toda la Liga. Creo que tiene jugadores muy importantes que marcan las diferencias. Esto los da fortaleza. El Sevilla ha cambiado las aspiraciones. Está luchando por la Liga y Copa del Rey y esto es porque tiene jugadores para hacerlo.