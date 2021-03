"No se puede ir tan pronto": los concursantes de Operación Triunfo reaccionan a la muerte de Àlex Casademunt

Àlex Casademunt, uno de los concursantes de la primera edición del talent musical Operación Triunfo, ha fallecido este martes a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de moto en la localidad de Mataró, en Barcelona. Según han informado la Policía Local y los Mossos, los hechos se produjeron en torno a las 21:45 horas del pasado martes en la zona del centro comercial Mataró Parc, donde han estado hasta pasada la medianoche investigando las causas del accidente.

Tal y como han dado a conocer los cuerpos de policía, la moto en la que viajaba Àlex Casademunt se ha chocado contra un autobús en un accidente que acababa con la vida del cantante. Desde entonces, tanto la Policía Local como los Mossos han estado trabajando en el lugar de los hechos durante horas investigando las causas de la colisión entre ambos vehículos. Una noticia, que trascendía a las redes sociales horas más tarde, que ha provocado un aluvión de reacciones.

Los concursantes de Operación Triunfo se despiden de Àlex Casademunt

Entre ellas las de algunas de los concursantes que participaron en esa misma edición del talent musical. Apenas unos minutos después de que la patrulla vecinal de Mataró compartiera la noticia a través de las redes sociales, la que fuera su compañera Natalia Rodríguez reconocía no dar crédito ante lo que estaba viviendo: "Decidme que es mentira, por favor".

Tampoco el artista David Bisbal, quien aprovechaba para recordar lo buena persona que era: "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Por otro lado, Chenoa ha aprovechado para trasladarle todo su cariño a su familia y amigos: "Te quiero Alex. Te quiero mucho. Ve tranquilo, aquí siempre estarás a nuestro lado. Mi música es tu voz. Àlex Casademunt, todo mi cariño a su familia, amigos mis compañeros.

También Manu Tenorio, quien ha preferido destacar su alegría infinita: "Hasta siempre Àlex, nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías. ¡Me gustaba escucharte reír! Mi más sentido pésame a toda la familia.

La que fuera su compañera Verónica Romero ha aprovechado la ocasión para compartir una fotografía junto a él. Una imagen, acompañada de un texto, en el que la artista le recuerda como una persona con un gran sentido del humor: "Mañaco. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Te amo con todo mi amor. Preparado universo, allá va un ser de luz maravilloso".

En un segundo tuit, la cantante ha compartido un vídeo de los mejores momentos en la academia en el que se puede ver a ambos juntos. Mientras tanto, Alejandro Parreño ha reconocido sentirse destrozado después de conocer la noticia: "No me lo puedo creer, tengo el alma rota".

En definitiva, prácticamente todos los concursantes que participaron con Àlex Casademunt han aprovechado para despedirse de su compañero y amigo desde primera hora de la mañana. Un artista que, tal y como ha recordado cada uno de ellos, destacaba por una sonrisa infinita y una alegría que le acompañaban a cualquier lado.