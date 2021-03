Pablo Iglesias critica la vacunación de las infantas y Almeida defiende que no se la quitan "a ningún español"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, entra personalmente en la polémica sobre las vacunación de las infantas Elena y Cristina durante su viaje a Abu Dabi para visitar a su padre, Juan Carlos I. En una conferencia con miembros de la izquierda alternativa europea ha apuntado que la sociedad española "no acepta" ese tipo de actuaciones, que sitúa en un contexto de "corrupción". "Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la casa real se vacunen del coronavirus en Abu Dabi cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponde", ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

También desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha asegurado que ve "fatal" y "muy mal" que las infantas Elena y Cristina aprovecharán "su posición" para "saltarse" el orden de vacunación al inmunizarse contra el coronavirus en Emiratos Árabes. Iceta ha alertado de que este tipo de actitudes por parte de personajes públicos generan "mucha desconfianza" en los ciudadanos. "El conjunto de los ciudadanos constituimos una comunidad basada en unos vínculos de solidaridad y de confianza y me parece muy mal que alguien por su posición se salte el orden de vacunación", ha criticado. El ministro ha relatado que a su madre, ya octogenaria, la llamaron hace unos días para que recibiera la vacuna, siguiendo las pautas que han establecido el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. "Esperamos a que nos citen. El orden es igual para todos", ha proclamado.

PP y Vox defienden la vacunación de las infantas

Como contraste, el alcalde de Madrid y portavoz oficial del PP, José Luis Martínez Almeida, entiende que las vacunaciones pertenecen al ámbito estrictamente privado y que además no han perjudicado a nadie. "Las infantas, a diferencia de todos aquellos que se han colado en la vacunación aprovechándose de sus cargos públicos, no lo han hecho ni le han quitado la vacuna a ningún español. No ha habido ningún perjuicio a los españoles", ha dicho Almeida.

La reacción de Vox ante la noticia está en línea con la defendida por Almeida y el PP. Javier Ortega Smith, ha encuadrado la vacunación de las infantas en "una decisión personal". "Es una decisión personal que han tomado ellas, no tengo nada más que decir (...) El gran problema no está en si las infantas se han vacunado, sino en los miles de españoles que quieren vacunarse y no han podido".

El rey Felipe se desvincula de la vacunación de sus hermanas

Tras conocerse la noticia, la Casa Real se apresuró a desvincularse de la vacunación de las infantas Elena y Cristina de Borbón y recalcaron que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda.