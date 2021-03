TVE pide disculpas por un 'error técnico' al ilustrar la noticia de la vacunación de las infantas en Abu Dabi

El programa La Hora de La 1 de TVE ha pedido "disculpas" este miércoles por haber usado una imagen de la princesa Leonor y la infanta Sofía para ilustrar una información sobre la vacunación contra la COVID-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Emiratos Árabes para ver a su padre, Juan Carlos I. "Ha sido un error técnico e, insistimos, pedimos disculpas de nuevo", ha explicado el espacio matinal de La 1, que presenta Mónica López, a través de un comentario publicado en su cuenta de Twitter.

Dentro del propio espacio, el periodista Igor Gómez ya pedía perdón por este hecho. "Tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves -del día- habíamos ofrecido una imagen de las infantas, que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer", explicaba segundos después de que se hubiera mostrado la citada imagen para informar de las reacciones políticas que está provocando la noticia de la vacunación adelantada en Abu Dabi de Elena y Cristina.

El PP pide la dimisión del director de Información de TVE

Ante esta situación, la portavoz adjunta del PP en el Congreso y coordinadora área de RTVE, Macarena Montesinos, considera que el director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, "tiene que dimitir ya". "TVE lo vuelve a hacer y pone en el punto de mira a las hijas del rey. Exigimos disculpas y que se depuren responsabilidades", ha subrayado la diputada popular en un comentario publicado en su perfil de Twitter. El PP ha defendido que las vacunaciones de las hermanas del rey Felipe VI pertenecen al ámbito estrictamente privado y que además no han perjudicado a nadie: "Las infantas, a diferencia de todos aquellos que se han colado en la vacunación aprovechándose de sus cargos públicos, no lo han hecho ni le han quitado la vacuna a ningún español. No ha habido ningún perjuicio a los españoles", ha dicho el portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida.

Tras conocerse la noticia, la Casa Real se apresuró a desvincularse de la vacunación de las infantas Elena y Cristina de Borbón y recalcaron que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda.