¿Sin restricciones en Semana Santa solo para los vacunados?

A la espera de que la ministra de Sanidad aclare qué se podrá hacer y qué no en Semana Santa, una decisión que el Gobierno pretende acordar con las comunidades autónomas y que ya parece que irá enfocada hacia que las comunidades permanezcan cerradas perimetralmente en Semana Santa, en la Comunidad de Madrid se ha abierto otro melón, y con polémica. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), propone que los ciudadanos vacunados puedan moverse libremente en Semana Santa, una idea que no comparte la presidenta Díaz Ayuso, que se ha quejado de que su segundo no haya consultado con la Consejería de Sanidad su propuesta. Ayuso ha recordado que ella propuso esa medida en agosto: que los ciudadanos vacunados y que tengan anticuerpos por haber pasado la enfermedad "empiecen a tener una cierta libertad", pero se quedó "sola".

Se refiere la presidenta madrileña a su propuesta de cartilla COVID: una cartilla similar a una vacunal, y que tendrá réplica en la tarjeta virtual, para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan realizado pruebas PCR, puedan aportar esa información. Esta cartilla recogerá si se ha pasado la epidemia, si se cuenta con anticuerpos, así como las pruebas a las que cada persona se ha sometido.

Pero la propuesta que sale de Madrid, la comunidad autónoma que peores datos COVID tiene a día de hoy y que nunca ha decretado el cierre perimetral regional, tiene lagunas y muchas preguntas.

Estar vacunado supone estar protegido frente a la COVID-19, pero un vacunado puede contagiar. El director de Análisis del Instituto de Salud Global Barcelona, Rafael Vilasanjuán, explicaba en la SER que no existe "una vacuna que corte al 100% la transmisión": la eficacia de la vacuna está en que impidan el desarrollo de la enfermedad, pero no impiden el contagio.

¿La propuesta diferencia entre vacunados y personas que tienen anticuerpos? Hay personas que aún no estarán vacunadas en verano, porque por edad no les ha llegado el turno, pero tienen anticuerpos porque ya han pasado la enfermedad. ¿Pueden ellos viajar libremente por España? Aunque puedan demostrar con un informe médico que tienen anticuerpos, ¿hasta cuándo van a tenerlos? Aunque se haya pasado la enfermedad, los anticuerpos naturales pueden declinar con el tiempo y perder su capacidad de bloquear (neutralizar) al virus.

En tercer lugar, ¿por qué limitar el movimiento de personas no vacunadas y sin anticuerpos que solo vayan a socializar con sus convivientes durante la Semana Santa? Imaginemos un viaje en coche entre dos comunidades autónomas de una familia de cuatro miembros, madre, padre y dos hijos. Van a su segunda residencia y no van a mezclarse con otras unidades familiares, ¿es lícito evitar ese movimiento?

Y luego está la contradicción: mientras Sanidad aboga por mantener cerradas las fronteras autonómicas para evitar movimientos de cara a la Semana Santa, el turismo extranjero, aunque hundido respecto a cifras de hace un año, puede viajar a cualquier región española, con algunas excepciones.

A la espera de que salga alguna decisión de la reunión del Consejo Interterritorial que debate qué medidas restrictivas se mantendrán en Semana Santa y si la movilidad entre comunidades estará o no permitida, esto dicen las autoridades regionales:

El Gobierno de Navarra, sobre la Semana Santa: "Se ha demostrado que el criterio de prudencia es adecuado".

La Rioja estará cerrada perimetralmente en Semana Santa.

En Madrid Ignacio Aguado pide libertad de movimiento para los vacunados. El alcalde Almeida propone mantener abierta la región a los movimientos en Semana Santa.

Frente común de Valencia, Cataluña, Murcia, Aragón, Baleares y la Mancha por el cierre perimetral autonómico.

La Junta de Castilla y León pide "aplicar un criterio de prudencia y que sea homogéneo" en todo el territorio nacional.

El jefe del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que convoque a sus homólogos en las comunidades autónomas para tratar de consensuar una postura en todo el país sobre las restricciones y su posible flexibilización de cara a Semana Santa.

Desde Murcia, Fernando López Miras ha mostrado su preocupación por que se relajen las medidas en un momento en el que el personal sanitario está agotado y con "una cuarta ola que está llamando a la puerta".

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, también opta por la prudencia en la desescalada de restricciones ante la expansión de la variante británica y la "fase de meseta" que tiene actualmente la curva de contagios: "Una apertura rápida nos puede llevar luego a un paro en seco", ha advertido.