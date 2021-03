"Me dejó un pelín tocado": Almeida recuerda la anécdota que más daño le ha hecho desde que es alcalde

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acudido este martes a El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre la actualidad política y su gestión al frente del consistorio de la capital española. Desde el cambio de sede del Partido Popular para romper con el pasado de corrupción hasta las fiestas ilegales que se han producido durante estas últimas semanas en la ciudad. Pero no solo para eso. También para conocer un poco más sobre su familia, sobre sus aficiones y sobre cómo fueron sus primeros días al frente del ayuntamiento.

Después de presentar a su invitado, y darle las gracias por enfrentarse a un formato que puede ser complicado para un político, Pablo Motos le ha preguntado sobre su primer día como alcalde de Madrid: "¿Cómo fue tu primer día cuando te dan el despacho?". Tras hacerle esta primera pregunta, y después de pensar en la respuesta durante un par de segundos, Almeida ha reconocido que no sabía ni dónde estaba la luz porque nunca había estado allí.

"El ayuntamiento de Madrid es un monstruo"

A pesar de que fue concejal durante los cuatro años previos a su alcaldía, José Luis Martínez-Almeida ha explicado que nunca llegó a entrar en el despacho de la por aquel entonces alcaldesa Manuela Carmena. Por esa misma razón, y cuando accedió por primera vez a aquella sala, no supo muy bien qué hacer: "No sabes dónde está la luz y no sabes lo que tienes que hacer, así que me fui a comer con mi familia y lo celebré".

Tras celebrar esta nueva etapa junto a su familia, el alcalde de Madrid volvía a Cibeles y se pasaba trabajando hasta las 12 de la noche. Y es que, tal y como le ha explicado a Pablo Motos, había mucho trabajo por hacer: "El ayuntamiento de Madrid es un monstruo. Hay 40.000 funcionarios, 5.000 millones de euros y 3.3 millones de personas". Después de analizar su llegada al despacho, el presentador ha querido recordar algunas de las bromas que se hicieron sobre Martínez-Almeida por su físico: "Cuando llegaste se hicieron bromas sobre ti, que te parecías a Austin Powers".

Almeida recuerda la anécdota que más daño le ha hecho desde que es alcalde

Durante sus primeros días como alcalde del ayuntamiento de Madrid, algunas personas decidieron llamarle "carapolla". Un insulto que, a pesar de que reconoce que no le afectaba demasiado, estuvo presente en la anécdota que más daño le ha hecho desde que es alcalde: "Me dejó un pelín tocado". Martínez-Almeida ha explicado que él bajaba por la plaza de Pablo Ruiz Picasso cuando un grupo de jóvenes, algunos de ellos menores de edad, comenzaron a gritarle dicho insulto.

El político reconoce que no le dolió el insulto en sí, sino el hecho de que un niño que no tiene ni 18 años aprovechara para insultarle sin ningún tipo de razón: "No merece la pena envenenarles de esta manera". Por esa misma razón, el hecho de ver a los jóvenes insultándole sin ningún motivo reconoce que ha sido una de las anécdotas que más daño le han hecho durante su etapa como alcalde.