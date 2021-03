"Dura tres minutos, pero será eterna": las redes recuerdan la actuación más especial de Àlex Casademunt

Àlex Casademunt, uno de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, ha fallecido este martes a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de coche en la localidad barcelonesa de Mataró. Así lo ha dado a conocer su agencia de representación a través de las redes sociales, donde ha lamentado la muerte del artista: "Sentimos mucho la noticia de su fallecimiento. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".

Según han informado la Policía Local y los Mossos, los hechos se produjeron en la zona del centro comercial Mataró Parc en torno a las 21:45 horas del pasado martes. El cantante, que viajaba en coche, se chocó contra un autobús falleciendo en el acto. Desde entonces, los distintos cuerpos de la policía han estado en el lugar de los hechos hasta pasada la medianoche investigando las causas de la colisión entre ambos vehículos.

Una noticia que no solo ha conmocionado a los compañeros con los que compartió academia en el año 2001, quienes se han despedido de su amigo a través de las redes sociales, sino a toda una generación que ha crecido con algunas de las canciones más famosas del talent musical. Desde Mi música es tu voz o Noches de bohemia hasta Aquella estrella de allá o Escondidos, sin duda alguna una de las más populares de esta primera edición.

Tras la muerte del cantante, los seguidores y seguidoras del programa han recordado una misma canción: Dos hombres y un destino. Un tema, protagonizado por Àlex Casademunt y David Bustamante en la quinta gala del talent musical, que narra la historia de dos amigos que utilizan todas sus armas para enamorar a una misma mujer: "Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo".





A pesar de que fue su primer gran éxito juntos, y probablemente una de las canciones que les lanzó al estrellato, el tema siempre ha sido asociado a David Bustamante. De hecho, el pasado mes de enero publicaba una nueva versión de la canción en la que no participaba el que fuera su compañero. Aunque ambos cantaron en tema durante el reencuentro de la primera generación de triunfitos, el de San Vicente de la Barquera no contó con el catalán para esta nueva versión.

Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... , es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos. https://t.co/ZvBBZaSwlx — Alex Casademunt (@alex_casad) February 6, 2021

Algo que no sentaba demasiado bien a Casademunt, quien reconocía que Bustamante no se había puesto en contacto con él para grabar la canción: "Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada. Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño". A pesar de que le dolió que no se llamara para grabar este tema junto a él, el catalán le auguró todo el éxito del mundo con la canción.