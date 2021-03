El Supremo avala la exclusión de Vox de un debate electoral previo a las generales de abril

El Tribunal Supremo ha decidido avalar la decisión de la Junta Electoral de excluir a Vox de un debate electoral con PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos en Antena 3 en los días previos a las elecciones generales de abril de 2019. Los jueces explican que en ese momento la formación ultraderechista no tenía representación parlamentaria a nivel nacional y que no se daba hueco a otras formaciones que sí lo tenían en un debate televisivo.

El debate emitido el 23 de abril en Antena 3, cinco días antes de los comicios, tuvo finalmente a los representantes de cuatro partidos en el plató de la cadena privada: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Casado (Partido Popular), pero la idea inicial era que fueran cinco con Santiago Abascal (Vox), que entonces no tenía representación en Congreso y Senado pero sí había conseguido entrar con fuerza en el Parlamento de Andalucía.

Fue la Junta Electoral la que decidió excluir a la formación ultraderechista del debate tras varias reclamaciones presentadas por Coalición Canaria, el PNV y Junts, considerando que su inclusión junto con los cuatro principales partidos "era contraria a los principios de pluralismo político, igualdad y proporcionalidad", exigiendo que "no se celebrara si no eran invitados al mismo o si no se les ofrecía una compensación equivalente". La Junta electoral accedió, señalando entre otras cosas que los escaños conseguidos en Andalucía era una representatividad que "no podía trasladarse a una convocatoria de ámbito nacional".

Una decisión que acaba de confirmar casi dos años después la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, destacando que una opción habría sido ofrecer un espacio similar a otras formaciones como las que habían reclamado que sí tenían entonces representación en las cámaras de Madrid.

"Compensar su ausencia"

La sala tercera del Supremo, con el magistrado Pablo Lucas Murillo como ponente, explica que la cadena tenía alternativas para "ofrecer a los demás debates o información que compensen su ausencia del primero" asegurando que "nada impide sumar a esos debates a representantes de candidaturas que no lograron escaños en el proceso electoral anterior siempre que se ofrezca la oportunidad de que participen los que sí los obtuvieron".

Rechaza el Supremo que haya una imposición de un único modelo para este tipo de debates electorales en las televisiones "sino suficiente flexibilidad para que las televisiones privadas se organicen" asegurando que la solución que proponía Atresmedia daba preferencia a Vox frente a otros partidos con implantanción parlamentaria similar: "Olvida a quienes ya tuvieron representación y prefiere a quien no la tiene en función de una predicción que puede realizarse o no".

Pablo Casado, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera antes del debate en Atresmedia / Juan Medina (Reuters)

Esta obligación se mantiene en el tablero político actual con más partidos que en el escenario más bipartidista de hace un lustro. "Si son más los protagonistas de la competición electoral, con más motivo habrá que asegurar que la información ofrecida por el canal cualificado de la televisión, también de la privada, se refiera a todos".