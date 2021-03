El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, arremetió este viernes contra sus jugadores tras perder con el Girona (1-2) al manifestar que "regalaron" el partido a su rival con dos "acciones cómicas", y llegó a calificar a sus futbolistas como "hermanitas de la caridad" por ello.

El técnico madrileño subrayó durante toda la rueda de prensa telemática posterior al choque que los dos tantos fueron dos "regalos" y que especialmente el primero de ellos, en el que fallan Christian Rivera y Álex Domínguez, les sacó del partido.

"En el primer gol no nos empatan, nos empatamos solos, es una cagada importante. En el fútbol profesional no puedes encajar este tipo de goles, y el segundo es otro regalo. El Girona se va con el partido regalado", sentenció. En otro pasaje de su intervención, Mel lamentó estar "trabajando toda la semana para luego regalarle al Girona un partido que no se merece con dos acciones cómicas".

Lejos de suavizar su discurso, el entrenador amarillo añadió no saber "cómo trabajar para que no vuelva a ocurrir la charlotada del primer gol" y aseguró que en los 700 partidos como entrenador profesional que cumplía este viernes "no había visto nunca algo así".

El técnico madrileño se mostró dolido "por la forma" en que su equipo perdió, pues cree que está capacitado para dar "una imagen mucho mejor", pero cuando les puede "el nerviosismo y la precipitación" se convierten en "vulgares".