La receta mágica de torrijas sin pan: si la pruebas con los ojos cerrados, no notas la diferencia

No es fácil definir el estilo culinario de Javier Aparicio. "Soy de padre andaluz y madre valenciana, pero mi abuela era de Bilbao, me formé en Cataluña y mi primer trabajo fue en Mallorca. Pero es que además siempre me ha gustado viajar mucho", explica. Una mezcla de influencias que, de hecho, se percibe a la perfección en sus restaurantes, a menudo incluidos en las listas de los mejores locales de la capital.

Pero aunque Salino, Cachivache y La Raquetista destacan, más allá del producto, por ofrecer platos de raíz tradicional a los que Aparicio suele darles un toque personal, hay un postre que llama mucho la atención: la torrija de berenjena.

El chef reconoce que la idea original no es suya. "Lo probé hace unos 20 años en un restaurante que se llamaba Teté y que ya no existe, pero no lo he visto en ningún otro lugar y la verdad es que me parece un plato atrevido y original que ya se ha convertido en uno de los clásicos de Salino", explica.

La gracia del postre es que la berenjena tiende a absorber cualquier líquido por lo que, al impregnarla de leche, azúcar y huevo, emula a la perfección al típico pan de torrija. Si el postre se degusta con los ojos cerrados, de hecho, es bastante probable que mucha gente no note la diferencia porque hasta la textura es similar.

En el restaurante Salino la torrija llega acompañada de un parfait de avellanas y una bola de helado de vainilla, pero la preparación de la torrija en sí es relativamente sencilla y el chef ha accedido a compartir su secreto:

Torrija De Berenjena Autor: Javier Aparicio Categoría: Dulces de Semana Santa Cómo hacer torrijas de berenjena: tan ricas como la tradicional... ¡y sin nada de pan!

Ingredientes 1 kg de berenjenas peladas

2 l de leche

300 ml de nata

200 g de azúcar

150 g de mantequilla

Piel de una naranja

Piel de un limón

2 ramas de canela