Miguel Ángel Muñoz recibe la vacuna contra la COVID-19 en un supermercado de Estados Unidos

El actor y bailarín Miguel Ángel Muñoz, conocido por su papel en series como 'Un paso adelante' y 'Sin identidad' ha sido muy comentado en redes y esta vez no es por su polémica con Dani Rovira. El actor ha compartido recientemente un vídeo en su cuenta de Twitter donde se ve cómo le vacunan durante su estancia en Estados Unidos.

La noticia ha generado críticas por parte de algunos sectores y usuarios. Muñoz ha aprovechado su estancia de un mes en Estados Unidos por motivos de trabajo para coger cita e inyectarse las dosis correspondientes a la vacuna contra la COVID-19. Según explica en sus redes sociales, el Gobierno de la Administración de Biden ofrece muchas facilidades.

"¡Feliz es poco! Venir a trabajar a USA y volver a España en un mes vacunado con las 2 dosis de Pfizer... ¡Qué suerte la mía! ¡Gracias al gobierno americano por ponerlo tan fácil para todo el mundo, al personal sanitario y especialmente a ‘Dolores’ que es quien me la puso! Aquí puedes elegir la vacuna que te quieres poner y hay infinidad de sitios habilitados para hacer tests y poner vacunas, todos gratuitos. A mí me tocó el en un supermercado CVS Pharmacy", explica el actor en su cuenta de Instagram.

Este último dato ha llamado la atención de los usuarios de Twitter, plataforma donde subió el video de la vacunación. En este se puede ver una pared repleta de artículos de papelería en el fondo. Ya especificó que le tocó recibir la inoculación en un supermercado, algo que ha sorprendido a muchos usuarios y que ha generado ciertas dudas sobre su fiabilidad.

En la vida me fiaría yo de que me pongan una vacuna en una papelería. https://t.co/zmeikFgV8m — Eaglemay (@Eaglemay1994) April 3, 2021

Esta publicación de Miguel Ángel ha recibido una gran cantidad de mensajes negativos por no haber "esperado su turno de vacunación en su país natal". No obstante, a pesar de las críticas, nos muchos los que apoyan su decisión más aún conociendo la estrecha relación que tiene con Luisa Cantero, su ‘Tata’, de 95 años de edad. "No me lo puedo creer, primera dosis. Vuelvo ya con la segunda para ver a la 'Tata'", dice el actor en el vídeo que hizo público.