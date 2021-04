El papa apoya a los jóvenes birmanos y pide superar los retrasos en la distribución de las vacunas

El papa Francisco mostró hoy su apoyo a los jóvenes que en Birmania se manifiestan contra el golpe militar y pidió la paz en los varios conflictos en el mundo y el regreso de los prisioneros de las guerras como la de Ucrania oriental y de Nagorno-Karabaj, en el mensaje de Pascua que pronunció desde el interior de la basílica de San Pedro.

Como suele ser habitual en los mensajes que preceden las bendiciones Urbi et Orbi de Navidad y de Pascua, Francisco repasó los males del mundo y los conflictos en curso. "¡Todavía hay demasiadas guerras y demasiada violencia en el mundo! Que el Señor, que es nuestra paz, nos ayude a vencer la mentalidad de la guerra. Que conceda a cuantos son prisioneros en los conflictos, especialmente en Ucrania oriental y en Nagorno-Karabaj, que puedan volver sanos y salvos con sus familias, e inspire a los líderes de todo el mundo para que se frene la carrera armamentista", clamó.

Tras la misa del Domingo de Resurrección y desde una basílica vacía, y no desde el balcón de la fachada de San Pedro como marca la tradición, debido a las restricciones por la pandemia, Francisco comenzó recordando al pueblo haitiano y pidió "que no se vea abrumado por las dificultades, sino que mire al futuro con confianza y esperanza".

Este año, Francisco no nombró a ningún país latinoamericano en su mensaje como venía haciendo hasta ahora. "Me siento cercano a los jóvenes de todo el mundo y, en este momento, de modo particular a los de Myanmar, que están comprometidos con la democracia, haciendo oír su voz de forma pacífica, sabiendo que el odio sólo puede disiparse con el amor", dijo Francisco en un nuevo mensaje al respecto de la situación en Birmania tras el golpe de Estado del los militares.

Demasiadas guerras y demasiada violencia en el mundo

Pidió también consuelo "al pueblo libanés, que atraviesa un período de dificultades e incertidumbres" y que "el Señor resucitado sea apoyado por la comunidad internacional en su vocación de ser una tierra de encuentro, convivencia y pluralismo" Rogó para que "se silencie finalmente el clamor de las armas en la querida y atormentada Siria, donde millones de personas viven actualmente en condiciones inhumanas, así como en Yemen, cuyas vicisitudes están rodeadas de un silencio ensordecedor y escandaloso, y en Libia, donde finalmente se vislumbra la salida a una década de contiendas y enfrentamientos sangrientos". E imploró para que "israelíes y palestinos vuelvan a encontrar la fuerza del diálogo para alcanzar una solución estable, que permita la convivencia de dos Estados en paz y prosperidad". Y que Irak, que visitó el mes pasado, "pueda continuar por el camino de pacificación que ha emprendido, para que se realice el sueño de Dios de una familia humana hospitalaria y acogedora para todos sus hijos"

También recordó que "los pueblos de África que ven su futuro amenazado por la violencia interna y el terrorismo internacional, especialmente en el Sahel y en Nigeria, así como en la región de Tigray (Etiopía) y Cabo Delgado (Mozambique)".

Pide que se superen los retrasos en la distribución de las vacunas

El papa Francisco instó hoy a la comunidad internacional a "un compromiso común para superar los retrasos" en la distribución de la vacunas del coronavirus y "para promover su reparto, especialmente en los países más pobres". Francisco hizo la petición en el mensaje de Pascua que pronunció desde el interior de una vacía basílica de San Pedro.

Tras celebrar la misa del Domingo de Resurrección y dentro de la basílica, y no desde el balcón de la fachada de San Pedro como marca la tradición debido a que toda iItalia está confinada esos días, el papa rogó que "el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros" y destacó que "todas las personas, especialmente las más frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios"