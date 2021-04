Se salta el cierre perimetral con un justificante médico falso y lo que lleva en el maletero le delata

Durante las fechas de Semana Santa, las comunidades autónomas acordaron conjuntamente con el Ministerio de Sanidad el cierre perimetral. Sin embargo, muchos se las han ingeniado para saltarse la normativa y aprovechar para ir a segundas residencias, de vacaciones a otros lugares o incluso de compras.

La picaresca española es muy atrevida, pero la mentira tiene las patas muy cortas. Es el caso de una mujer que se ha saltado el cierre perimetral de las comunidades esta Semana Santa para ir a Primark. De Navarra a Zaragoza, concretamente., tal como lo ha explicado la Policía Foral en su cuenta de Twitter.

Los agentes estaban haciendo un control de tráfico para evitar que los residentes se saltaran la restricción de movilidad cuando se toparon con una mujer que dijo que iba al médico. Al no poder justificar la cita, los agentes la retuvieron y le pidieron que les enseñara el maletero. La sorpresa llegó cuando los policías vieron la cantidad de bolsas de Primark que llevaba. Así, comprobaron que el viaje era de ocio y no para ir al médico como ella alegaba.

Acto seguido, la mujer fue multada y de vuelta para su comunidad, pero las imágenes del maletero lleno de bolsas de Primark ya es historia de Twitter. Este domingo ha sido tendencia por la cantidad de comentarios que los usuarios han puesto, la mayoría indignados por el incumplimiento de la restricción.

"Hablan como si la señora se hubiese ido a comprar bragas al Primark de al lado de su casa cuando en realidad, se saltó el cierre perimetral usando un justificante médico falso", ha escrito una usuaria visiblemente enfadada. "Os quedáis con las bolsas de Primark, no os dais cuenta que han falsificado un parte médico para mentir a la policía. Si no se puede salir, no se puede salir. A ver si os enteráis que estamos en una pandemia", ha indicado otra.

La que se está liando con las bolsas de Primark y la policía ni tiene sentido, que el problema no es ese, es que te inventes una cita médica para trasladarte! Nos merecemos otro confinamiento, para que luego lloréis #asinosva pic.twitter.com/ZeGvX0Eg7I — Maiden (@Maiiden1992) April 4, 2021

Es lo que se merece la gente que no cumple mientras los demás llevamos desde que empezó todo esto haciendo lo correcto. Además habiendo Primark en Zaragoza y más grande, vaya tela... https://t.co/7w0NgrrZcQ — Nara (@Naraquinnx) April 4, 2021

Hablan como si la señora se hubiese ido a comprar bragas al Primark de al lado de su casa cuando en realidad, se saltó el cierre perimetral usando UN JUSTIFICANTE MÉDICO FALSO. https://t.co/tmOydS3A13 — desi crocodylidae 🐊 (@desirosie_) April 4, 2021

Pero sois IMBÉCILES, os quedáis con las bolsas de primark, no os dais cuenta que han falsificado un parte médico para mentir a la @policia, si no se puede salir, no se puede salir, a ver si os enterais que estamos en una pandemia!!! #COVID19 #restricciones #cierreperimetral — Azucena Gonzalez (@azuglezc) April 4, 2021

Los comentarios se han sucedido durante toda la tarde y ha habido de todo topo. Algunos usuarios se lo han tomado a cachondeo por lo surrealista que puede parecer la situación y se han dedicado a hacer memes y referencias que han arranchado la risa de miles de usuarios. "Tremendo alijo del Primark", ha escrito uno, y otro ha comparado esta actuación de la policía con 'Fariña'.

Agradecidos a la policía foral por desarticular el Comando Primark https://t.co/xoSJHu9OtJ — Josep Tomas 🦇 (@joseptomas_LA) April 4, 2021