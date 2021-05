Llegan las 'Acuáridas': cómo, cuándo y dónde ver la lluvia de estrellas más importante de la primavera

Después de la Superluna rosa, uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de la presente primavera, llega el turno de las Eta-Acuáridas. Una lluvia de estrellas, de las más importantes en lo que va de año junto a las Cuadrántidas, en la que podremos disfrutar de entre 40 y 85 meteoros por hora viajando a 66 kilómetros por hora si presenciamos del evento desde el hemisferio norte. Más suerte tendrán quienes se encuentren en el hemisferio sur del planeta, quienes podrán visualizar entre 100 y 120 fragmentos de roca cada 60 minutos.

Según explica el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en su página web, la Tierra atravesará este miércoles la nube de polvo y pequeños fragmentos de roca que dejó a su paso el cometa 1P/Halley en uno de sus acercamientos al Sol. Un suceso que derivó en la posteriormente conocida como lluvia de meteoros Eta-Acuáridas, que tienen lugar anualmente entre finales de abril y mayo. Por esa misma razón, y si miras a lo largo de esta noche al cielo, podrás disfrutar de una lluvia de estrellas muy especial.

¿Cuándo es el mejor momento para presenciar de las Acuáridas?

El mejor momento para disfrutar este año de la lluvia de estrellas se producirá a las 5:25 horas de la madrugada de este jueves. Sin embargo, y dado que el toque de queda instaurado por el Gobierno nos impide salir de nuestros hogares a dicha hora, tendremos que conformarnos con ver este fenómeno astronómico desde nuestros hogares. Por esa misma razón, y si quieres visualizar el evento desde tu casa, es recomendable que evites la contaminación lumínica en la medida de lo posible.

En esta ocasión, las condiciones atmosféricas juegan de nuestra parte. La luna menguante, unido a las predicciones de cielo despejado para esta madrugada, nos advierten de que contamos con las condiciones óptimas para poder ver la lluvia de meteoros. Por todo ello, y si puedes estar en la más absoluta de las oscuridades para ver el evento, mejor que mejor. Cuando el reloj marque las 5:25 horas, el Instituto de Astrofísica de Canarias asegura que podremos ver casi un cometa por minuto.

No, no tienes que utilizar binoculares ni telescopios para disfrutar del evento

¿Y dónde se produce esta lluvia de estrellas? Según recoge el Planetario de Madrid en sus redes sociales, su radiante se sitúa al amanecer sobre el horizonte este-sureste, junto a Júpiter y Saturno. No obstante, y si no eres capaz de localizar este cuadrante, no te preocupes. La lluvia de estrellas podrá verse a simple vista, por lo que no será necesario que utilices binoculares o cualquier tipo de telescopio para disfrutar del evento.

Por lo tanto, y a pesar de que no podamos salir de casa para disfrutar del evento, procura intentarlo desde casa. Como viene siendo habitual, quienes estén actualmente en las Islas Canarias tendrán muchas más facilidades para ver la lluvia de estrellas, pues su proximidad con el ecuador le pone en una zona preferencial para presenciar el evento.