Trump vuelve a las redes con una nueva plataforma tras la suspensión de sus cuentas de Twitter y Facebook

Tras meses de silencio impuesto por el cierre de sus cuentas en varias redes sociales, el expresidente Donald Trump comienza una nueva “vida” en internet con una página en la que no sólo recoge algunos de sus discursos, documentos y citas. También permite la compra de algunos artículos como camisetas, vasos de cerveza, o gorras con la inscripción “Save America” e incluso invitar tanto el expresidente como su esposa a actos organizados o solicitarle un saludo personalizado.

La plataforma, llamada 'Desde el escritorio de Donald J. Trump', presenta vídeos del expresidente y declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), 'Salvar Estados Unidos'. La compañía Campaign Nucleus, una firma digital fundada por Brad Parscale, el exdirector de campaña de Trump, se encarga de llevar la web, informa The Hill.

Sus seguidores pueden registrarse para recibir notificaciones cuando el exmandatario emita un mensaje desde la plataforma, algo similar al funcionamiento del resto de redes sociales. No obstante, no se puede responder a las actualizaciones que Trump comparta, pero se puede dar un 'me gusta' y compartirlas a través de sus propias cuentas de Facebook y Twitter.