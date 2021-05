Twitter compara cómo despidió Pablo Iglesias a Mariano Rajoy con los tuits que le están dedicando a él

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este clima de despedida a Pablo Iglesias es inevitable que algunas personas echen la vista atrás para ver las formas en las que el exlíder de Podemos se ha despedido en otras ocasiones de aquellos oponentes que abandonaban la política, como ahora lo está haciendo él.

Sin embargo, Iglesias no ha encontrado en su oposición la misma respuesta que un día tuvo él con quien, por aquel entonces era líder del PP, Mariano Rajoy, cuando anunciaba que se retiraba de la política después de la moción de censura en 2018.

Así se despidió de Rajoy

Ha sido un usuario de Twitter quien ha rescatado el mensaje que el exlíder de la formación morada dedicó en su momento a Rajoy y lo ha comparado con el que este miércoles recibía de la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Desde su publicación está teniendo bastante repercusión en la red social y se ha viralizado, superado ya los 25 mil 'me gusta'.

"Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejo de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto" escribía en 2018 el político en su cuenta de Twitter, donde a pesar de afirmar que había triunfado la moción contra la corrupción no dejaba de reconocer algunos de los aspectos positivos del que fue su contrincante.

La derecha carga contra Iglesias y se alegra de su marcha

Pero la de Monasterio no ha sido el único mensaje que ha recibido Iglesias de la oposición. Tanto desde Vox como desde el Partido Popular, se han hecho eco de esta frase que se popularizó después de que el exlíder de Podemos abandonara el debate electoral de la Cadena SER porque la candidata del partido de ultraderecha no quería condenar las amenazas que este había recibido: "Cierre al salir".

También Iván Espinosa de los Monteros o el propio perfil de Vox en Twitter compartían su alegría. Desde el PP no han mostrado tampoco la misma conducta que tuvo Iglesias con Rajoy en su momento, y sin sacar a relucir ningún tipo de comentario positivo, aunque fuera por cortesía, estas han sido sus reacciones:

Iglesias se marcha, Sánchez se hunde, Vox crece, sumamos con el PP y se despeja el centro derecha. Todo buenas noticias! #Gracias a todos! 💪🏻🇪🇸 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 4, 2021

A la papelera de la Historia. pic.twitter.com/2vCMUKzZLj — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 4, 2021

Dos buenas noticias para España en un día. Iglesias ya es pasado en la política española.



Mucho que celebrar. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 4, 2021

Cierre al salir:



Pablo Iglesias abandona la política: "Dejo todos mis cargos" https://t.co/AgwwpeihZH — Toni Cantó (@Tonicanto1) May 4, 2021

Agradecimiento de los suyos

Aun así, han sido muchos también los mensajes de cariño que han dedicado al político de la formación morada desde la red social, tanto de gente de su partido como de partidos cercanos. Incluso usuarios anónimos, que han querido agradecer su trayectoria.

Ana Rosa Quintana a Pablo Iglesias: “a la política se viene llorado de casa (...) cierre la puerta giratoria al salir”. pic.twitter.com/FQnJZ3v9jy — Toni Cantó (@Tonicanto1) May 5, 2021

No olvidamos quienes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Gracias @PabloIglesias. Seguimos — Irene Montero (@IreneMontero) May 4, 2021

-Mayoría absolutísima de PP y Vox.

-Catástrofe del PSOE

-Desaparece Ciudadanos



¿Podría haber mayor felicidad?



Pues sí:



-A tomar viento Pablo Iglesias — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) May 4, 2021