"Ahora se va usted y tampoco va a pasar nada": Ana Rosa se recrea contra Iglesias en su discurso de despedida.

Desde el comienzo de la campaña electoral en las elecciones de la Comunidad de Madrid, los enfrentamientos entre la presentadora del programa de las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana, y el ahora exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, derivaban en una guerra mediática que llevaba al político a plantearse incluso demandar a la presentadora por las acusaciones que hacía en su programa y a la que tachaba de difundir bulos.

Es por ello que era de esperar que, tras la decisión de Iglesias de abandonar la política tras la noche electoral, Ana Rosa dedicara unas palabras, y no precisamente bonitas, dentro de su programa para despedir al que lleva semanas acusando de tener un comportamiento "fascista".

Ana Rosa se recrea en su discurso contra Iglesias y lo compara con Trump

Lejos de sentirse afectada por la despedida del exmiembro de Podemos, Ana Rosa se ha mostrado feliz por su salida y se ha recreado en un discurso lleno de palos para el político, y sobre el que ha hecho una pequeña observación: "Ahora abandona, perdón, le echan de la política".

Ana Rosa Quintana demuestra una vez más su animadversión personal a Pablo Iglesias, dice que le echan, luego que se va atacando resultados como Trump, le llama FUJITIVO, y termina con que le debemos otra a Ayuso.



La presentadora ha recordado al político una frase que hizo a finales de mayo del 2020 "cuando se piden responsabilidades políticas hay que venir llorado de casa", reprochándole el tono victimista con el que pronunció su último discurso tras el batacazo electoral, y lo ha comparado con la postura que tomó Trump tras su salida de la Casa Blanca: "Con un tono victimista, calificándose de chivo expiatorio, y atacando los resultados democráticos que han salido de las urnas, tal y como hizo Donald Trump”.

Sin cortarse, la presentadora de Telecinco ha señalado a la ganadora de las elecciones, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, como la responsable de que haya ocurrido este suceso y le ha agradecido que Iglesias deje la política: "Ya le debemos otra Ayuso".

Le recuerda que nadie lo va a echar de menos

Pero no sin antes recordarle al exlíder de la formación morada que no tenía que sentirse tan importante, porque otros antes que el ya abandonaron la política y la vida política continuó: “Señor Iglesias, ya se lo dije en una ocasión. Se fue Felipe González y no pasó nada. Se fue Aznar y los españoles seguimos adelante. Se fueron Zapatero y Rajoy y ya veremos que pasa con el actual presidente del Gobierno. Ahora se va usted y tampoco va a pasar nada, los ciudadanos seguiremos siendo libres y haciendo nuestras vidas”.

Además, le ha hecho un último apunte sobre la lectura de su discurso, que terminó anunciando a Yolanda Díaz como su sustituta y asegurando que había llegado el momento de las mujeres, un hecho que Ana Rosa cree que ya llegó en la noche del martes. “El fugitivo dijo que era el tiempo de las mujeres y ayer fue el día de las mujeres de otros partidos de Madrid, Ayuso a la derecha, Mónica García a la izquierda y además resistiendo otra mujer en Vox” ha sentenciado.

"Cierre la puerta giratoria al salir" ha terminado concluyendo, haciendo referencia de manera irónica a la salida que protagonizó en el debate de la Cadena SER el desde ahora, exlíder de Podemos.