Ábalos pregunta a Casado qué le debe a Cospedal para no abrirle expediente

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido al presidente del PP, Pablo Casado, que explique qué acuerdo tiene con María Dolores de Cospedal, imputada en el caso Kitchen, para protegerla como lo hace y que el partido no le haya abierto ni un expediente informativo.

En un acto en Valencia sobre los "tres años de gobierno progresista", Ábalos ha asegurado que este caso no es un caso más de corrupción, sino que es "un caso siniestro" en el que se utilizó a las fuerzas policiales "para tareas parapoliciales". Según ha denunciado, se intentó obstruir la actuación del Estado de Derecho, en concreto, del poder judicial, no para salvaguardar la seguridad o el interés nacional, sino para "impedir la investigación de la corrupción en el PP y que no se aclararan las responsabilidades". "Siniestro es usar a la policía para defender esos intereses. Nos sitúa a todos en la máxima inseguridad", ha asegurado Ábalos, quien se ha mostrado sorprendido de que el PP no haya abierto a su ex secretaria general "ni un expediente interno ni un expediente informativo".

Se ha preguntado "cuánto le debe" Casado a Cospedal, "cuál es el acuerdo" que tiene con ella y "en qué quedaron cuando ésta le apoyó para ser presidente" del PP. "¿Qué información tiene tan sensible para que la proteja?", ha planteado Ábalos, en un acto junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, y multitud de cargos socialistas.

El también secretario de Organización del PSOE ha dicho que nadie pide al líder del PP que dé cuenta de lo pasado, aunque en esa época estuviera vinculado a la dirección del partido, sino que rinda "cuentas de su decisión de ahora, de por qué la protege".

Ábalos, sobre Cataluña: "Tenemos que resolver la mala gestión del PP"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que al Gobierno le toca gestionar "la mala gestión" del Ejecutivo del PP en Cataluña y lo hará con "el propósito de la convivencia entre iguales y en paz", y el de "la cohesión social y territorial", como ha hecho siempre. En un acto en Valencia convocado por los "tres años de Gobierno progresista", Ábalos ha reconocido que gestionar esta cuestión "no es fácil" y por eso le toca hacerlo a un Ejecutivo socialista.

El ministro ha explicado que el Ejecutivo lo hará inspirado "en los valores de la Constitución" y "con respeto a la legalidad". Además, ha denunciado el concepto de España que tienen aquellos que "les gusta manifestarse en la plaza de Colón -de Madrid-, simplemente para usurpar los símbolos de todos". "Nunca he entendido esa españolidad", ha afirmado el también secretario de Organización del PSOE, a quien le cuesta "hablar de España y satanizar a los catalanes" y ha dicho no entender cómo se puede "hacer España desconsiderando a una buena parte de España" o sin "entender ni compartir nada con Cataluña o Euskadi".

Una derecha que no mostró "ninguna solidaridad"

"¿De qué España hablan? ¿De cuatro plazas o calles?", se ha preguntado Ábalos, quien ha reprochado al PP que exija responsabilidades al Gobierno por los conflictos ocurridos en Cataluña durante el mandato de Mariano Rajoy. Ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que gestionar, "entre elección y elección", la sentencia del procés, que juzgaba "cosas ocurridas con el Ejecutivo de Rajoy", con una derecha que no mostró "ninguna empatía, solidaridad ni corresponsabilidad".

"¿Y ahora que plan tienen? ¿Cuándo hablan de defender el Estado de Derecho a qué se refieren?", se ha preguntado, y ha apuntado que "el día del referéndum ilegal, vimos un Estado de Derecho muy débil" y "con poca capacidad". Ha manifestado que después de todo eso, es ahora el Gobierno de Sánchez el que debe resolver "esa mala gestión", y lo encarará "con el propósito de la convivencia entre iguales y en paz", y el de "la cohesión social y territorial".

Ximo Puig: "La Comunidad Valenciana estará al lado del presidente del Gobierno"

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado que "no hacer nada no es una opción" y por eso, ha dicho que la Comunidad Valenciana estará "al lado del presidente del Gobierno" cuando "hay que tomar decisiones" y "mejorar la vida de la gente y de España en su conjunto".

Ha asegurado que la solución a los grandes desafíos y retos de la democracia siempre han sido propiciadas desde el PSOE, y "ahora toca recuperar la convivencia".