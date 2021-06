Este cuadro de Juan Carlos I ha revolucionado Twitter

Este cuadro de Juan Carlos I había pasado desapercibido en la Diputación de Cáceres, hasta que un usuario de Twitter decidió publicarlo en su cuenta. Es obra del pintor Jaime de Jaraiz y se ha hecho viral gracias a @luis_pastor, el artista dedicó esta obra al actual rey Felipe VI, a la reina emérita Sofía y a las infantas Elena y Cristina.

En el cuadro se puede vez la figura del rey emérito sentado en el centro con traje y corbata, mirando al espectador y con una paloma blanca en sus manos, símbolo de paz. A sus pies, se puede ver el famoso perro que aparece en el cuadro de Las Meninas de Velázquez que sujeta con sus patas un tomo de la Constitución.

En el fondo de la pintura, se puede ver al entonces príncipe Felipe de espaldas abriendo una ventana sobre la silueta de la Península Ibérica. A la izquierda del lienzo, aparece la figura de Sofía conversando con sus dos hijas Elena y Cristina. A la derecha de la imagen, se puede vislumbrar la ciudad de Cáceres, puesto que fue pintado para su Diputación, aunque se sustituyó en 2015 por un cuadro del actual monarca.

he visto este cuadro de Jaime de Jaraiz y... bueno.... uf... creo que si yo lo he visto vosotros tambien pic.twitter.com/vZt9SJRQMm — LuisPas (@Luis_pastor) June 4, 2021

“Si yo lo he visto, vosotros también”, fue el comentario que acompañaba a la imagen del cuadro en el tweet que se ha viralizado con más de 2.600 me gusta y cientos de comentarios. Esto ha generado todo tipo de respuestas en Twitter, cuyos usuarios no han dudado para compartir otros ejemplos de retratos del monarca.