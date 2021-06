Euskadi y La Rioja se aferran a una frase del BOE para mantener el interior de la hostelería abierto

Los bares de Euskadi y La Rioja mantienen los interiores abiertos 24 horas después de la entrada en vigor de las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud y que —según el Ministerio de Sanidad— eran de obligado cumplimiento. La norma obliga a cerrarlos porque están en riesgo alto de COVID pero ambos Gobiernos autonómicos se agarran a una frase del BOE que —consideran— les permite aplicar sus propias medidas.

"Las medidas pueden adaptarse y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio según la evolución de la situación epidemiológica". Esa es la frase que aparece escrita en el Boletín Oficial del Estado y a la que se aferran los Gobiernos de Euskadi y de La Rioja para mantener abierto el interior de los bares. En principio, son las dos únicas comunidades que permanecen en "riesgo alto" de COVID. Y eso implicaba cerrar los interiores pero no lo han hecho porque entienden que el propio BOE les permite aplicar sus propias medidas. Es lo mismo que ha defendido este domingo en una entrevista en Deia al ministro Miquel Iceta, que cada territorio adapte sus medidas en función de la situación.

El Gobierno riojano esgrime dos argumentos para no aplicar todas las restricciones aprobadas por la Interterritorial de Salud. Por una parte, de la cláusula que permitiría adaptar las medidas según la evolución de la pandemia en cada territorio y, por otra, una razón judicial. Celso González, consejero de Administración Pública del Gobierno riojano, señala a la Cadena SER que lo que dice la resolución "en el ámbito de la hostelería y restauración también se permite. Hay que analizar la situación perfectamente e ir tomando las decisiones oportunas". "Es un auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia que ha regulado y dice qué medidas hay que adoptar en relación también con el ámbito de hostelería", explica.

Por su parte, la consigna del País Vasco es no seguir alimentando el pulso con Sánchez y dejar a partir de ahora la respuesta en manos del Ministerio. SER Vitoria ha preguntado sin éxito por esa cláusula aunque fuentes próximas al lendakari Íñigo Urkullu insisten en que no se trata de cláusulas, que "el cierre del interior de los bares es competencia del Ejecutivo vasco, que en Euskadi hay unas medidas en vigor que son las que se están aplicando". "Y si esto es ilegal, deberá ser el Gobierno el que decida si debe o no recurrir, si esquiva, por tanto, la polémica para poner el foco en la evolución esperanzadora", dice Urkullu.

El BOE publica las nuevas restricciones a la hostelería y al ocio nocturno

La publicación señala que la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1 de acuerdo al documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19'. En ambos escenarios se seguirán las recomendaciones que se proponen para el nivel de alerta 1 en dicho documento. El consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se hará sentado en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas.

Además, no se podrá superar el 50 por ciento de aforo máximo en el interior del local. Las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas siempre asegurando la distancia entre mesas antes mencionada y las mesas tendrán un límite de seis personas en interior y de diez personas en exterior. El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las 02.00 horas, pudiendo ampliarse hasta las 03.00 horas.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local esté en nivel de alerta 2, siempre y cuando los indicadores complementarios para la estimación del nivel de alerta presenten una evolución favorable, la comunidad autónoma podrá valorar autorizar la apertura de locales de ocio nocturno con las restricciones que se proponen en el documento de actuaciones de respuesta coordinada.

Las dos únicas regiones que no pueden abrir el interior de bares son Euskadi y La Rioja por estar en riesgo alto. Y por ejemplo Euskadi ya comunicó este sábado que no lo va a cumplir pese a que el Gobierno ha recordado que las normas son de obligado cumplimiento. Euskadi mantendrá las medidas adoptadas en la última reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), el órgano encargado de establecer las medidas preventivas frente a la pandemia en el País Vasco, pese a la publicación en el Boletín Oficial de Estado. Tras la reunión con la Comunidades, el Ministerio de Sanidad les trasladó la orden con las restricciones al ocio nocturno y la hostelería, a la vez que les recordó que son de obligado cumplimiento hasta que la ministra, Carolina Darias, "apruebe la finalización de su vigencia" previo acuerdo del Consejo Interterritorial.