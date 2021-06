"Es muy grave": la dura afirmación de Iñaki López sobre Fernando Simón y las vacunas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo la semana pasada que "en principio" prevé que habrá suficientes dosis de Astrazeneca para todos. Aquí se refería a todos los menores de 60 años que están optando por repetir la misma marca farmacéutica para la segunda dosis, algo que inquieta también a todos los mayores de esa franja de edad a los que le corresponde por necesidad esa segunda dosis.

El epidemiólogo auguró que los mayores de 60 años que están pendientes de recibir la segunda dosis de Astrazeneca, pueden usar la dosis de Pfizer. "Si hay un número muy importante de menores de 60 años que quieran la segunda dosis de Astrazeneca, habría que valorar que los mayores de ese rango se vacunen con Pfizer", señaló en rueda de prensa.

Sobre esta elección de la segunda dosis, Simón dijo el lunes pasado que se había "utilizado" políticamente por parte de los medios de comunicación. "Se ha utilizado de muchas maneras por parte de los grupos políticos, por parte de los 'lobbies' que tienen intereses y por parte de los medios de comunicación", pronunció.

"Y los medios de comunicación pueden tener o no una posición editorial determinada, pueden tener un interés u otro, pueden incluso tener patrocinadores determinados. Yo no sé cuáles son de cada uno ni entro en esa historia, pero sí que es cierto que se ha utilizado por muchas partes con intereses diferentes, y eso no favorece el que la población normal tenga una capacidad de tomar una decisión clara", llegó a decir.

Iñaki López: "Son graves sus palabras"

El presentador de televisión, Iñaki López, entrevistó este sábado en ‘La Sexta Noche’ al virólogo José Antonio López Guerrero sobre las dosis de las vacunas y toda la polémica que se había generado alrededor de ellas. "Hay tufillos que no tienen que ver con aspectos sanitarios y sí con aspectos políticos y económicos que hacen que desde España se apoye la segunda dosis de Pfizer por delante de la de AstraZeneca", afirmó. Cabe recordar que esta decisión es la contraria a la que recomienda la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

El periodista contestó al virólogo irónicamente recordando las palabras de Fernando Simón: "Esto lo dices libre de toda influencia comercial. Lo digo porque luego Simón dice que las cosas que recomendamos por televisión lo decimos porque así nos lo mandan, por lo visto, marcas comerciales".

López Guerrero siguió con la broma: "Hombre, a mí AstraZeneca me ha prometido unos millones de eurillos para mi laboratorio", aunque después se puso serio: "Las decenas de expertos que asesoran a la EMA no creo que estén todos untados por AstraZeneca".

El mismo presentador quiso zanjar el tema con una frase muy contundente, refiriéndose así a la polémica rueda de prensa del epidemiólogo: "Me parece muy grave que un portavoz hable de medios comprados por las farmacéuticas", lamentó.

Iñaki López y los tertulianos del programa recordaron que la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, no apoyó sus palabras. Los colaboradores y el propio presentador aconsejaron a Simón para que explicase sus palabras en una nueva rueda de prensa.

El doctor carballo ve "criminal" retrasar la vacunación con AstraZeneca

El doctor César Carballo también estuvo en el programa y dejó varias afirmaciones rotundas sobre la gestión de la pandemia por parte de las instituciones. "Acaban de hacer algo que me parece lamentable: eleva de un día a otro un 25% sus pautas. En 3.600 millones de euros se acaba de incrementar la factura a la Unión Europea, a la vez que nos vende una tercera dosis. Eso es monopolio y es lamentable", dijo.

Carballo considera que se ha "amedrentado" a la población desde las instituciones públicas para que el camino sea otro, que la decisión sobre las vacunas recaiga sobe la gente. "Es absolutamente vergonzoso lo que está pasando en este país", sentenció.