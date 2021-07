PRISA crea PRISA Motor, la plataforma que unificará todos los contenidos de automoción

PRISA Media crea PRISA Motor, una plataforma transversal que englobará toda la información de producto del sector del motor en los medios del grupo -EL PAÍS, AS, Cinco Días, Cadena SER y el Huffpost-. Estará dirigida por el periodista Alejandro Elortegui, hasta ahora director adjunto de AS, y tendrá como redactor jefe a Raúl Romojaro.

PRISA Motor nace con el objetivo de convertirse en la referencia de la información de la automoción en España. Además de noticias, reportajes, novedades, análisis de modelos y pruebas comparativas, también se acercará a las nuevas tecnologías o a las competiciones deportivas, con una especial atención a la eficiencia energética en el sector del automóvil. Todo ello, adaptado a múltiples narrativas, como el texto, el vídeo o el podcast.

Con esta decisión, PRISA Media da un nuevo paso hacia una organización pionera basada en plataformas transversales, que simplifica y dota de eficiencia a la estructura organizativa de la compañía, permitiendo maximizar el alcance de sus contenidos con una visión global. El pasado mes de mayo se creó PRISA Audio, la plataforma que unifica todos los contenidos de audio no lineal (podcast) de la compañía, cuya directora general es María Jesús Espinosa de los Monteros.

Alejandro Elortegui (Madrid, 60 años) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Elortegui comenzó su trayectoria profesional en la agencia Europa Press, en donde ejerció de subdirector del área de Televisión, fue director de la delegación en Andalucía, director de Desarrollo y de Reportajes. En 1997 se incorporó a AS como director adjunto. En 2005 fue nombrado Director general de Progresa y en 2009 se incorporó al Real Madrid como Director de Comunicación. A finales de ese mismo año regresó a AS como director adjunto, puesto que ejercía hasta su nombramiento como director de PRISA Motor.

Raúl Romojaro (55 años, Toledo) ha desarrollado toda su trayectoria periodística en el Diario AS, al que se incorporó en 1988, especializado en información de motor (competición y producto). Desde ese año y hasta 1996 fue enviado especial a los grandes premios de motociclismo, tarea que compaginó con la subdirección de las revistas Top Auto y Top Moto, dentro del Grupo Semana. En 1998 fue nombrado jefe de la sección de motor de AS, pasando a ejercer de redactor jefe de la misma en 2004, momento en el que se puso en marcha una sección de motor con entidad propia en el diario. En 2015 fue el encargado del desarrollo de la web transversal El Motor de Prisa Noticias, hasta su reincorporación a AS en 2020.