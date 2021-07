Piqué arrasa con su mensaje de apoyo a la selección y propone un nuevo formato de lanzamiento de penaltis

La eliminación de la selección española de la Eurocopa frente a Italia en la tanda de penaltis ha provocado millones de reacciones en todo el mundo. La mayoría de ellas asegurando que el partido que enfrentó a ambas selecciones se disputó a un gran nivel y que ninguno de los dos equipos se merecía perder. Entre ellos un Gary Lineker que reconocía que se lo había pasado en grande y que había a los pies del futbolista del FC Barcelona Pedri, uno de los jugadores más destacados del cuadro liderado por Luis Enrique.

Entre todas estas reacciones también ha destacado la de un Gerard Piqué que ha mensaje de ánimo a quienes fueron sus compañeros de selección. Y es que, a pesar de que no han podido alcanzar la final, la selección nacional ha quedado entre las cuatro mejores del torneo: "¡Enorme torneo de la selección! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la Eurocopa tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. ¡Mucho ánimo al equipo!".

Enorme torneo de la @SeFutbol! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la @EURO2020 tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

Las críticas de Gerard Piqué al sistema actual de lanzamientos de penaltis

Aprovechando la eliminación del conjunto dirigido por Luis Enrique en la tanda de penaltis, el central del FC Barcelona ha cargado duramente contra el sistema actual de lanzamientos de penaltis. Y es que, bajo su punto de vista, el equipo que lanza primero tiene más opciones de llevarse la victoria por cuestiones meramente psicológicas. Para reforzar su teoría, el jugador se ha referido a lo sucedido tanto en Eurocopa como en la Copa América que se está jugando en estos momentos.

"No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira", ha denunciado Gerard Piqué, "las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja". Una crítica que ha generado miles de reacciones de personas que le han propuesto alguna alternativa al sistema actual.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

La propuesta de Gerard Piqué sobre el formato

Y el futbolista del FC Barcelona ha reconocido que el mejor formato sería, bajo su punto de vista, el ABBAABBAAB. Es decir, un formato en el que Italia hubiese lanzado el primer penalti para que, a continuación, España tirara los dos siguientes: "De esta manera los equipos, si no fallan, van alternando el ir por delante. Anímicamente cambia mucho ir por delante o por detrás".

Creo que el mejor formato es ABBAABBAAB.. de esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Animicamente cambia mucho ir por delante o por detrás. — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

Un formato que también ha recibido todo tipo de críticas. Mientras que algunas personas han reconocido que esa sería el mejor formato para contrarrestar el factor psicológico, otros han asegurado que el sistema no debe cambiar. De hecho, hay quienes le han recriminado que no criticara este sistema cuando España se impuso a Suiza en los penaltis.