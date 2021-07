Alice Campello denuncia gravísimas amenazas hacia sus hijos, ella y Álvaro Morata

La selección española de fútbol fue eliminada este martes de la Eurocopa ante Italia en la tanda de penaltis, después de que nuestros rivales marcasen cuatro de cinco disparos y fallaran Dani Olmo y Álvaro Morata. Este último recibió algunas críticas, aunque también muchos halagos, pues suyo fue el gol que nos llevó a la prórroga. Pero todo dentro de la normalidad deportiva.

Algo que, tristemente, no podemos decir este miércoles, después de lo que ha publicado su mujer, la modelo Alice Campello. La italiana ha compartido en Instagram insultos y amenazas que ha recibido en su cuenta hacia ella, su marido y sus hijos. "No publiques fotos de Morata que te quemo la casa", “tanto vosotros como vuestros hijos morirán de un infarto", "tu esposo es un perro con cáncer y tus hijos también" o "no te atrevas a publicar fotos del gol de Morata o iré a tu casa y te quemaré en vivo en Instagram", son algunas de ellas.

Alice Campello ha lamentado las amenazas y ha pedido “medidas serias”: "Sinceramente no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un factor de 'italianos', sino de ignorancia, pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que es un deporte para unir, no para desahogar vuestras frustraciones. Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas porque es vergonzoso e inaceptable".

Todos los insultos y amenazas que mostró son en italiano, coincidiendo con la noche en que España se enfrentaba a Italia en la Eurocopa. Muchos habían recriminado a Alice Campello su apoyo a España en anteriores partidos, un apoyo que en realidad no era sino a su marido. La modelo colgó varias fotos con sus hijos con la indumentaria de la selección española.

Morata y Luis Enrique ya lo hicieron público

Álvaro Morata ya sacó a la luz estas intimidaciones después de los dos primeros partidos de la selección española en la Eurocopa. El delantero de la Juventus no estuvo acertado y por ello recibió un aluvión de críticas y también amenazas, así como su mujer.

El punta lamentó lo sucedido en El Larguero: "Si me está escuchando el que lo haya hecho, no sé si tienen hijos y piensan tenerlos, pero ojalá no les pase eso nunca. Creo que hay que educar a los niños y, sobre todo, hay que intentar ser mejores personas".

También se refirió a este lamentable episodio el seleccionador nacional. "La situación tiene un grado tal de seriedad que tiene que ser puesto en manos de la policía. Insultar y desear la muerte es un delito y un delito grave. Se tiene que poner en manos de las autoridades y que se corrija de manera rotunda”, alertó Luis Enrique.