Cómo cuidar las plantas en verano: trucos para el calor y para regarlas si te vas de vacaciones

Tener plantas de interior no solo da vida a la casa y es un bonito hobbie, sino que requiere una gran tarea de responsabilidad para que se mantengan fuertes y saludables. A veces es normal que, por la falta de conocimientos, los cuidados que se le dediquen no sean los más acertados, y además no todas las plantas requieren las mismas técnicas. Si a todo eso le sumas las altas temperaturas del verano o que vas a irte de vacaciones y tienes que dejarlas solas, es normal que no tengas claro por donde empezar para que no acaben muy secas o, por el contrario, ahogadas.

Si eres un amante de las plantas te gustará saber que en las redes sociales, sobre todo en Instagram, está creciendo una gran comunidad de expertos y fanáticos de las plantas, y en el Twitch de la Cadena SER hemos hablado con dos de los mayores referentes, Tavo Cota, conocido como @tavo__cota y Clara Redondo, @plantitiscronica, que han explicado cual es la mejor forma de cuidar a las plantas ahora que llega el verano, y si tienes que irte de vacaciones.

Cambia las plantas a la habitación más fría de la casa

Para empezar, ambos han explicado que, lo mejor que se puede hacer cuando empiezan a subir las temperaturas es cambiar las plantas a la habitación más fresca de la casa. "Si tú estás a disgusto en una habitación tu planta también lo va a estar", ha explicado Clara, que asegura que tanto en invierno como en verano cambia sus plantas y flores al lado que más les conviene de la casa.

También es importante que no les dé la luz solar directa, al menos durante un tiempo prolongado, ya que puede afectar a la planta que acabe seca o quemada, y si lo tienes en cuenta, como ha señalado, en invierno están acostumbradas a no recibir tanta luz. Para ello, es importante que estén alejadas de las ventanas y donde no sea necesario cerrar las persianas, aunque tampoco es cuestión de dejarlas completamente a oscuras. De esta manera, la planta no necesitará tanta agua y, aunque pierda alguna hoja, como ha explicado Clara, es mejor eso a que muera.

Ponlas juntas si te vas de vacaciones para la humedad

Y si te vas a ir de vacaciones, como ha señalado Tavo, lo mejor será que juntes a todas ellas en una misma habitación, porque "entre ellas se van a ayudar a que haya humedad". Un truco que han ofrecido y que, puede ser muy útil para mantener la humedad en la habitación, es colocar un barreño o una bandeja con agua, para que se vaya evaporando en la medida que las plantas lo necesiten.

Y por supuesto, el punto más importante si te vas a ir de vacaciones, es el riego y el agua que van a necesitar. Ambos expertos han explicado que, si ya has probado alguna vez el autoriego cuando has viajado, y no te ha salido bien, puede ser que lo estés haciendo mal, o que no hayas seguido tampoco ninguno de los pasos anteriores.

No las llenes de agua o las ahogarás

Tavo ha querido destacar algo importante que no debe hacerse con el riego de las plantas, y es llenarlas de agua el último día antes de irte, ya que esto, aunque creas que es bueno es totalmente contraproducente, porque las acabarás ahogando. Lo que puedes hacer, es adaptar el día que les toque riego al último día que estés en casa.

Pero sin duda lo mejor es aplicar un método de autoriego, aunque existen diferentes opciones como el goteo, la botella llena de agua... cada uno deberá escoger el que mejor le funcione a sus plantas, o de lo contrario acabar secas o ahogadas. De hecho, ambos explican que han tenido alguna vez alguna experiencia de este tipo y se han encontrado al volver de vacaciones con una planta pachucha o podrida por el agua.

Comprueba el autoriego antes de irte de vacaciones

Clara ha señalado que una de las cosas más importantes es probar estos métodos una semana o un mes antes de irse de casa para poder adaptarlo en las mejores condiciones, o incluso, aunque parezca irónico, adaptar a las plantas los días previos a salir de viaje "a que van a pasar un poco de sed". En su perfil de Instagram ha compartido tres métodos de autoriego que te dejamos a continuación para que les eches un vistazo.

Pero en cualquier caso, como dice Tavo, te puedes encontrar sorpresas buenas también cuando vuelves de vacaciones y ver que tus plantas han crecido. En caso de que hayas tenido alguna baja, no pasa nada, como explican es totalmente normal y a veces ocurre por mucho que le dediques los mejores cuidados. Y por supuesto, siempre puedes intentar revivirla cortando las partes que se han puesto feas o readaptando su cuidado a lo que necesite, ya sea echando agua o quitándoles humedad. "Les he dado a algunas plantas hasta 2, 3 y 4 oportunidades", ha destacado. No te pierdas la charla completa para saber más trucos de cuidado de plantas.