El éxito del experimento de la jornada laboral de cuatro días en Islandia

Islandia pretende sentar base en lo que a la reducción de la jornada laboral se refiere. El experimento no ha sido casual ni cortoplacista; se realizó desde 2015 hasta 2019 con una muestra que corresponde con el 1% de la población activa del pequeño país europeo. Concretamente participaron 2.500 trabajadores pertenecientes a 100 empresas islandesas, además de trabajadores públicos.

Los indicadores, tras cuatro años de muestras y análisis, arrojaron que la prestación de servicios y la productividad no incluso se mantuvo en sus cotas, si no que se mejoró en muchos de los casos, según el análisis del proyecto que ha llevado a cabo y publicado la Asociación de expertos para la Sustentabilidad y Democracia en Islandia (Alda) y la plataforma Autonomy.Work.

En la prueba piloto la jornada laboral consistía en una semana de entre 35 y 36 horas, sin reducción de salario ni condiciones.

No es el único factor que incrementó: los valores como el compromiso de los trabajadores con la empresa o el bienestar aumentó considerablemente según han revelado varios indicadores, además de una reducción del estrés, agotamiento e incluso la salud y la conciliación entre trabajo y vida.

Declaraciones

El director de Autonomy.work, Will Stronge, valoró la prueba como la "más grande de lmundo de recorte de la semana laboran en el sector público", y cree que ha tenido un "éxito abrumador" que puede sentar las bases de un revolucionario cambio.

Como decíamos, no sólo en el sector privado, si no también ha sido pionero en el sector público: "El sector público está listo para ser pionero en semanas laborales más cortas".

Uno de los investigadores de Alda concluyó que " no solo es posible trabajar menos en los tiempos modernos, sino que un cambio progresivo también es posible".

¿Y en España?

Aquí, en España, Más País llegó a proponer a finales de diciembre de 2020 la reducción de la jornada laboral de cuatro días sin reducción salarial. Sin embargo, la propuesta no salió adelante tras la negativa de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, respaldado por el Ejecutivo socialista. A su parecer, “España no es un país que, con los niveles de productividad que tiene, tenga que dar prioridad a ese asunto”.

No obstante, otros grupos políticos como Unidas Podemos y ecologistas sí se han mostrado favorables a este cambio, no como la patronal CEOE que en un principio no vio favorable la propuesta, para más tarde afirmar estar dispuesta a negociar con el Gobierno la reducción de la jornada laboral en caso de que llegase a la Mesa de Diálogo Social.

Aunque la patronal también recordó la inviabilidad de esta opción, en parte, porque el 90% de las empresas españoles sólo tienen cinco trabajadores, recuerdan. Desde entonces, desde diciembre de 2020 ningún otro grupo político ha revivido ni sacado a la agenda social y mediática la cuestión.