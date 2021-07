'Sálvame' revela cuál será el rol de Rocío Carrasco tras días de misterio

Rocío Carrasco está en uno de los mejores momentos de su vida, y ya no es solo porque las declaraciones que hizo ella misma el fin de semana pasado, sino porque tras el éxito de audiencia de su docuserie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' Telecinco ha decidido contar con ella como colaboradora de 'Sálvame'. Junto a Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores ha anunciado que será la nueva defensora de la audiencia en el espacio de la tarde de 'Sálvame' para este verano.

Carrasco se ha mostrado muy contenta de poder presentar su nuevo espacio 'hable con ella' y ha a estado acompañada en plató por los colaboradores que le han dado la bienvenida: Kiko Hernández, Miguel Frigenti, Belén Esteban, Anabel Pantoja, María Patiño y Marta López. Además, el programa ha preparado un cara a cara con Kiko Matamoros, el otro colaborador del corazón que ha sido uno de los que más la ha criticado y la ha acusado de mentir en su serie documental y se ha reafirmado en sus palabras.

En 'hable con ella' rociíto escuchará a aquellas personas famosas que, al igual que le ha ocurrido a ella, "se dicen cosas que no son y que son facilmente demostrables". Por ello, transmitirá lo que tanto audiencia y esos famosos le comuniquen: "Yo he venido al programa para escuchar. Una cosa muy importante que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo" .

¡Y se abrió la caja! 💥 Rocío Carrasco, nueva defensora de la audiencia en @salvameoficial: "Yo he venido al programa para escuchar. Una cosa muy importante que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo" #yoveosálvame https://t.co/uBpNMfFg3p pic.twitter.com/hxJRMDuAk5 — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021

El misterio con el rol de Rocio Carrasco

La hija de La Jurado ha entrado en el plató ella sola, alumbrada con un potente foco, para inaugurar el programa. Ha probado varias sillas, entre ellas la del presentador, en la cual ha exclamado, "esta silla me gusta". Tras probar la de otros colaboradores el presentador de 'Sálvame' le ha dado desde fuera de plató la bienvenida, con el refrán "de fuera vendrán que de tu casa te echarán”.

Aunque no ha sido hasta mitad de tarde que Carrasco ha anunciado cual sería su cometido en el programa. Para aumentar todavía más la tensión y al expectación entre sus espectadores, el programa le ha entregado una caja para que abriera a las 17:30 horas, con una metafórica llave que contenía la respuesta sobre cual iba a ser su puesto dentro del espacio.

La nueva presentadora de verano de 'Sálvame', explicó el pasado lunes cuando se conoció la noticia de que había fichado por el programa de Telecinco, que iba al programa para "construir y no para destruir". Y aunque sean muchos los rivales que tiene tanto dentro del espacio del corazón como de la cadena, solo aseguró que esperaba no tener que encontrarse a Olga Moreno, la mujer de su exmarido Antonio David Flores, por los pasillos.

Lo que dijo sobre cruzarse con su hija

También fueron muy comentadas las palabras que dijo en el mismo sentido sobre su hija Rocío Flores, colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', y cuya relación está totalmente rota, según ella misma ha afirmado en varias ocasiones, sobre todo a raíz del estreno de su serie documental, y a la que lleva nueve años sin ver.

"Yo no quiero retroceder en mí proceso y creo que debo de seguir para adelante y con cosas que me aporten, no que me quiten. Entonces vamos a intentar que las cosas se afronten", aseguraba la hija de La Jurado el pasado lunes en 'Sálvame' cuando le preguntaba su presentador, que ahora se va de vacaciones dejándola al mando del espacio.