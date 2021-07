'Masterchef' ya tiene a sus cuatro finalistas: estos son los candidatos y candidatas a la victoria final

Ofelia se ha quedado a las puertas de la gran final de Masterchef. Después de salvarse de la eliminación en varias ocasiones, la nacida en Santiago de Compostela no ha podido repetir la machada y se ha visto obligada a abandonar al programa antes de tiempo al no estar a la altura de la situación. Algo que demostraba desde la primera prueba de la noche, cuando Jordi Cruz le achacaba que no fuera capaz de replicar la compleja receta de Martín Berasategui: "Está desequilibrada".

También en la prueba de exteriores, donde acababa llevándose el delantal negro ante la imposibilidad de imponerse al resto de compañeros y compañeras. Esto le llevaba directamente a la prueba de eliminación, en la que tuvo que escoger a ciegas una campana que escondía los ingredientes que tenía que utilizar para ganarse un puesto en la gran final. Una serie de errores que le han condenado a la eliminación y a quedarse a las puertas de la gran final.

Estos son los finalistas de Masterchef

De esta manera, Ofelia abandona el talent culinario después de 12 galas y Meri, María, Fran y Arnau avanzan de fase por un puesto en la gran final. La primera que se clasificaba para la semifinal era Meri, quien se imponía en la prueba de exteriores después de dejar un gran sabor de boca entre el jurado del programa: "Has dejado paso a la ilusión y la alegría. Fuiste una aspirante que conocía los procesos y sabía aplicarlos".

Esto provocaba que Ofelia, María, Fran y Arnau se llevaran el delantal negro. Tras levantar sus respectivas campanas, Ofelia se veía obligada a cocinar con manzana. Mientras tanto a María le tocaba hacer una receta a partir de tomate, a Arnau con alcachofa y a Fran con huevo. Fue entonces cuando Fran decidía utilizar el pin de la inmunidad que había ganado con anterioridad y se convertía en el segundo finalista del programa.

Ofelia VS María, la historia se repite

Tras terminar la fase de cocinado, Ofelia era la primera que presentaba su plato frente a los chefs. A pesar de que el emplatado convenció a Samantha, el sabor dejaba mucho que desear. A continuación llegaba el turno de María, que tampoco conseguía ilusionar al jurado por sendos errores en su plato. En esta ocasión, Jordi Cruz reconocía que su plato estaba rico de sabor, pero que la gelatina que había puesto en la base del plato tenía varios defectos que le provocaban varias dudas. Por lo tanto, la conocida como 'Barbie de Tomelloso' se convertía en una de las candidatas principales a abandonar el programa antes de tiempo.

Mejor suerte corrió Arnau, quien presentó un plato creado a partir de alcachofas que convenció al jurado y le valió un pase a la semifinal: "Está muy rico de sabores. Es alcachofa pura y dura". De hecho, logró salvarse antes de llegar a la decisión final, en la que Ofelia y María volvían a enfrentarse en el último duelo entre dos enemigas que en esta ocasión ha caído de lado de la nacida en Tomelloso. Por lo tanto, los semifinalistas se enfrentarán la semana que viene por un puesto en la gran final. ¿Quién se llevará esta edición?