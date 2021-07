Maialen Chourraut, tras su medalla: "No estaba en las quinielas pero no he tirado la toalla en ningún momento"

Maialen Chourraut ha tardado en asimilar el gran éxito que ha logrado este martes al lograr la tercera medalla de España en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganar el tercer metal de su palmarés olímpico. Así lo ha reconocido en los micrófonos de la SER después de segundo puesto en la prueba de eslalon.

"Estoy bien. Muy contenta. No lo llego a asimilar", ha señalado la triple medallista olímpica. "He peleado mucho desde hace mucho tiempo. No estaba en las quinielas, pero no he tirado la toalla en ningún momento", ha añadido la deportista que, como ha informado Pedro Fullana, tuvo que probar más de 20 embarcaciones en los últimos años para adaptarse a los cambios reglamentarios de su disciplina.

Una medalla compartida

Chourraut ha insistido en que su medalla debe "compartirla" con todo el equipo y las personas que le han dado su apoyo en este tiempo de dificultades y en el que ha estado dos años sin competir. "Son muchas las personas que han estrado detrás", ha señalado.

Porque han sido temporadas de cambios para la deportista, que cambió de residencia y plan de entrenamiento y que también sufrió distintos problemas físicos, como vértigos y mareos a los que luego se sumó la rotura de una costilla.

Chorraut ha reconocido lo emocionante del momento que está viviendo al señalar que no tiene la cabeza "muy aquí" y que por ahora le resulta imposible pensar si volverá a competir por agrandar su leyenda olímpica en los Juegos de París 2024.