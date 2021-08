"Era el partido más importante de su vida y ha jugado como un entrenamiento de un martes de noviembre"

El torneo de fútbol olímpico nos dejó la victoria de la selección brasileña frente al combinado español en una sufrida victoria por 2-1 en los minutos de la prórroga. Sin embargo, la delegación española consiguió una plata que ha sabido muy bien, ya que España no conseguía una medalla olímpica en este deporte desde hace dos décadas.

Los brasileños, comandados por Dani Alves, quien ya suma 43 títulos con 38 años, aprovecharon la falta de ‘mala leche’ de la defensa española, pero la actuación de jugadores como Dani Olmo u Oyarzabal han sido claves para la consecución de la medalla.

El Sanedrín y la actuación de Marco Asensio

Minutos después, El Larguero abrió tiempo de análisis con José David López y Aritz Gabilondo. Entre lo más destacado, ambos periodistas destacaron la pobre actuación y mala actitud de otro jugador del Real Madrid, compañero de Dani Ceballos: Marco Asensio.

Aritz Gabilondo fue muy crítico con el extremo blanco. Calificó la final de los Juegos Olímpicos de Tokio como uno de los partidos más importantes de la carrera del jugador y no cumplió con las expectativas: "Hoy era el partido de su vida. Tenía que haber jugado como si fuese el partido más importante de su carrera y ha jugado como un entrenamiento de un martes de noviembre. Ese es el gran drama de ese jugador. Por talento puede ser uno de los grandes, pero le falta autoexigirse".

Por último, José David López acabó El Sanedrín también descontento con la imagen dada por el mallorquín. "Más allá de las lesiones y del problema de personalidad, la realidad es que muchos jugadores le han adelantado por esa aureola del jugador que fue. El otro día vimos una acción clave: marcó el gol, pero es que justamente antes no había ayudado en esa banda en defensa. Hoy no ha llegado el tanto y ha tenido ese mismo pasotismo. Me parece normal que haya sido sustituido", sentenciaron en un Sanedrín bastante crítico con el papel del balear en la cita olímpica.

Hablamos con Dani Ceballos

En El Larguero analizamos la actuación con un invitado de lujo: Dani Ceballos. El andaluz era una de las piezas fundamentales para los esquemas de Luis de la Fuente, pero lamentablemente una lesión en el minuto 40 del primer partido ante Egipto le privó de disputar los grandes partidos.

El jugador comenzaba la entrevista reflejando el buen trabajo que realizaron todos sus compañeros en esta competición: "Es difícil, es un torneo diferente, la satisfacción nuestra era ganar una medalla y el objetivo está cumplido. Creo que hemos merecido más es mucho más difícil asimilar una plata. El equipo lo ha dado todo y más de lo que tenía".

Ceballos llegó a la final con opciones de disputar algunos minutos, pero él mismo se dio cuenta de que no estaba en condiciones de salir al terreno de juego: "Hice muy buenos primeros 40, pero desgraciadamente la lesión me dejo fuera del torneo. Era una lesión de 4 o 5 semanas y lo hemos intentado hasta el final. Después del entreno de ayer decidimos que no jugaría porque para mí era quitarle la oportunidad a un compañero. Me tocaba animar desde la grada".

El futuro de esta generación, con seis jugadores que ya disputaron la Eurocopa, pinta muy bien y así lo reflejo el jugador: "Estoy orgulloso de estos jugadores por dar lo máximo y me parece que esta generación va a ganar Mundiales y Eurocopas. Me parece que el futuro está asegurado".

Además, Ceballos desveló en El Larguero cuáles son sus planes de cara la pretemporada con el Real Madrid de Ancelotti: "El plan es incorporarme día a día e intentar ganarme el puesto. Soy un jugador que se ha formado dos años en la Premier y tengo unas ganas y una ambición increíble por demostrar mi nivel".