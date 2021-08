"Eres la banda sonora de nuestras vidas": el emotivo homenaje de Almudena Cid a Paloma del Río

Paloma del Río ha realizado este domingo ocho de agosto de 2021 su última retransmisión de una prueba olímpica con la final de gimnasia rítmica por equipos. Más tarde hará la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio para cerrar su cobertura de, nada más y nada menos, que nueve Juegos.

Desde Seúl 1988, la periodista madrileña no ha fallado en ninguna cita olímpica y ha sido la voz de muchos de los deportes considerados minoritarios en nuestro país a través de Televisión Española.

Entre los deportes que ha cubierto destaca la gimnasia, motivo por el cual Almudena Cid, finalista olímpica en cuatro juegos consecutivos y comentarista de gimnasia junto a Paloma en muchas pruebas de gimnasia, incluyendo estos últimos Juegos Olímpicos, ha querido realizar un discurso al final de la rentransmisión a modo de homenaje a la periodista.

Almudena y Paloma, emocionadas

"No sé si es tu última rentransmisión, yo besé dos veces el tapiz, eso quiere decir que no sabemos lo que va a ocurrir, te quedan mundiales y europeos. Yo quiero darte las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario y al femenino. Creo que gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y que les dedican muy poquito tiempo en los telediarios. Pero tú has sido capaz de ponernos voz a muchos deportistas y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que gracias por todo lo que nos has dado, por lo que nos estás dando y por lo que, espero, que nos sigas dando", dijo Almudena tratando de evitar emocionarse en pleno discurso.

Ante esto, Paloma quiso responder aunque no pudo evitar emocionarse al darle las gracias a todos los espectadores y a las personas de los deportes minoritarios, provocando a su vez las lágrimas de Almudena. "Esta es la última, salvo sorpresa, retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer. En dos meses tenemos el Mundial, Almu, y me queda la ceremonia nada más, pero todo en esta vida empieza, todo en esta vida acaba... yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos. Muy feliz. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias... y yo solo quiero darle las gracias a la gente... por todo el cariño que me hacen llegar en la gimnasia, en los deportes minoritarios... y si de algo ha valido el esfuerzo, pues adelante. Encantada y muchas gracias Almu por acompañarme en este viaje porque han sido siete Juegos Olímpicos contigo. Y yo estoy emocionadísima de que las cosas mejoren".