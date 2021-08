Leo Messi ya no formará parte del FC Barcelona para la próxima temporada de Liga. El jugador azulgrana ha roto su silencio hoy en una rueda de prensa celebrada este mediodía en el Auditori 1899 del Camp Nou donde el delantero argentino ha podido despedirse del barcelonismo entre lágrimas.

Después de un discurso de despedida, el delantero del conjunto azulgrana respondió a los medios donde explicó cómo vivió la situación antes del anuncio oficial de su salida. "Yo hice todo lo posible. El club dijo que no se pudo por un tema de LaLiga, pero escuché muchas cosas de que por qué no seguía. El año pasado no quería quedarme, pero este año sí", comentó el ya exjugador del Barcelona.

"No tengo nada que decirle a Tebas"

Leo Messi había comentado que por motivos de LaLiga no se había producido su renovación y en la rueda de prensa ha sido preguntado sobre si mandaría un mensaje a Javier Tebas, presidente de La Liga, con respecto a su no renovación.

📺 LA IMAGEN



😢 Leo Messi no puede arrancar la rueda de prensa porque se emociona nada más subir al atril pic.twitter.com/krZbSuEZ03 — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 8, 2021

"Yo no sé bien el entramado de todo esto. No se pudo por LaLiga, por la deuda del club. No tengo nada que decirle a Tebas, me lo crucé un par de veces y solo tuve un saludo cordial con él. No tengo ningún problema con él", explicó Messi en la comparecencia del club.

El presidente de LaLiga ha respondido a Joan Laporta en sus redes sociales a raíz de la rueda de prensa que dio el mandatario del club azulgrana explicando que la salida de Leo Messi es culpa únicamente del club y no de la entidad organizadora.