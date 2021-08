Continúa el movimiento de fichajes a falta de escasos días para que de comienzo las competiciones de Liga. Uno de los movimientos a destacar es la salida de Leo Messi del FC Barcelona y uno de los destinos más sonados en estos días ha sido el Paris Saint Germain.

En el hipotético caso de que el jugador argentino pusiera rumbo a la capital francesa compartiría vestuario con uno de los jugadores más destacados de Francia en los últimos años: con Kylian Mbappé. Un jugador que ha estado en la órbita de muchos equipos, entre ellos el Real Madrid donde un jugador del conjunto blanco ha hablado sobre su posible fichaje.

"No me sorprendería que el Real Madrid estuviese interesado en él"

El centrocampista del conjunto blanco Toni Kroos asegura en una entrevista difundida este domingo en el diario alemán Bild que no le "sorprendería" que Kylian Mbappé, uno de los jugadores "más interesantes" en el mercado, acabara en el Real Madrid.

El francés del PSG es a su juicio, junto al noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, el mejor futbolista que se puede fichar este verano y, por eso, "no son precisamente baratos".

No obstante, añade Kroos sobre Mbappé, "como el Real Madrid quiere siempre a los mejores, no me sorprendería que estuviese interesado en él".

El exinternacional alemán habla asimismo del fichaje del Madrid hasta 2026 del austríaco David Alaba, procedente del Bayern Múnich, el antiguo equipo de Kroos, un movimiento que considera "razonable" del club madridista tras las salidas de Sergio Ramos y Raphael Varane.

"Supe relativamente pronto que venía. No por el propio David, sino por parte del Real Madrid", explica el alemán. "Lo veo así: Con Ramos y Varane hemos perdido a nuestra pareja defensiva interna de los últimos ocho años. Si se quiere sustituir a estos jugadores con otros de un nivel similar, esto cuesta dinero", indica.

Kroos hace asimismo cuentas y anticipa algún movimiento por parte de su club. "El Real Madrid ha cobrado el traspaso de Varane y no ha tenido que pagar la de Alaba. Todo esto hay que tenerlo en cuenta", asegura.

Mientras tanto, el jugador francés sigue formando parte del conjunto parisino y desde el propio club aseguran que no contemplan en vender a Mbappé en el hipotético caso de que llegue Leo Messi.