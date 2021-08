La ministra de Justicia pide al PP que sea leal y "cumpla con la Constitución" para renovar el Poder Judicial

La ministra de Justicia, Pilar Llop, no cree que el Tribunal Supremo vaya a anular los indultos del Gobierno a los independentistas catalanes: "No sé lo que va a hacer la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero creo que es bastante improbable que eso suceda desde el punto de vista jurídico". En una entrevista que publica este domingo el diario El País, Llop también se refiere a la reforma del delito de sedición y afirma que "no está aparcada definitivamente" pero en este momento no se dan las mayorías necesarias en el Congreso y en el Senado para aprobar una reforma de estas características, "pero los trabajos se están haciendo".

La ministra recuerda que el Ministerio de Justicia está haciendo un estudio para una "mejor regulación" de los delitos de sedición y rebelión" y adaptarlos a otros países democráticos, "analizando la proporcionalidad en las penas de estos delitos". Respecto a la renovación del Consejo del Poder Judicial, Llop pide al PP que proceda al desbloqueo de esta situación porque "este bloqueo genera un daño a la imagen de las instituciones que no se debe permitir de ninguna manera".

"Mala imagen para España" el bloqueo del CGPJ

Llop insiste en que el bloqueo supone "muy mala imagen para España" como se vio, dice, en el último informe sobre el Estado de Derecho que hizo el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders: "Me reuní con él nada más llegar al Ministerio y lo que dice el comisario es que se proceda a la renovación del órgano y luego se abra el debate sobre otros modelos de Consejo del Poder Judicial. Yo ya digo que el Gobierno defiende el modelo vigente".

No obstante, Llop remarca que "no puede ser un proyecto de ley que salga del Gobierno, tiene que ser una proposición de ley que salga del Parlamento. Y la ciudadanía, a través de sus representantes, debe decidir cuál es el modelo que quiere". "No se pueden poner por delante condicionantes cuando lo que se está haciendo es incumplir la Constitución, pido que se cumpla con la Constitución, que se tenga altura de miras y sentido de Estado", insta al PP.

Sobre la presidencia del Supremo o la ley del aborto

La titular de Justicia también se refiere a la presidencia del Supremo y considera necesario que una mujer lo presida "de una vez por todas. No se trata de elegir a una mujer por ser mujer, sino que ante igualdad de méritos se elija al sexo que está menos representado".

Finalmente sobre la ley del aborto y la ponencia que prepara el exdiputado del PP y magistrado Andrés Ollero, Llop asegura que "no es el momento de tocar el tema" y hacerlo sería "un retroceso" en los derechos de las mujeres, "un paso atrás sin precedentes".

Llop advierte en Asturias de "disfunciones" por la no renovación

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha advertido hoy de las "disfunciones" que genera el retraso que acumula la renovación tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Tribunal Constitucional (TC) y ha apelado al conjunto de fuerzas políticas a abrir vías de diálogo para alcanzar "un buen acuerdo" que permita "cumplir con la Constitución" y llevarlos a cabo. Durante la visita que ha realizado a la 64ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, Llop ha asegurado que no puede contemplar otro escenario "que no sea que se proceda de una vez por todas" a la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de dos años.

La titular de Justicia ha vuelto a apelar al conjunto de partidos para que sean conscientes de que ese proceso "debe hacerse en la sede de quienes representan a los ciudadanos, el Congreso y el Senado" y ha emplazado en particular al PP a cesar en su "bloqueo" a esa renovación y a que actúe "con altura de miras y sentido de Estado. En este sentido, ha incidido en que ese acuerdo es necesarios dado que, con la situación que se arrastra desde diciembre de 2018, "se producen muchísimas disfunciones en el trabajo de juzgados y tribunales que impactan negativamente en la ciudadanía".

En el caso del Constitucional, la ministra ha recordado que cuenta actualmente con una vacante lo que impide que pueda operar el voto de calidad de la Presidencia, una circunstancia que también genera esas disfunciones "en momentos como este en el que importantes asuntos van a llegar al Tribunal Constitucional" y se necesita "una respuesta óptima".