Un vecino pide ayuda para encontrar a su robot aspirador: "Se salió de casa y no lo encontramos"

Dejar la puerta de casa abierta es un peligro en varios aspectos, ya no solo para evitar robos o impedir que se escapen niños o mascotas, sino para evitar que nuestro robot doméstico salga a dar un paseo. Suena absurdo, pero es lo que le ha pasado a un vecino de Trebujena, Cádiz.

El vecino, desesperado por haber perdido su nuevo robot limpiasuelos decidió poner un cartel para pedir ayuda: "Se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el de la marca Lidl". Tras la explicación, el vecino dejó dos direcciones donde dejar el robot en caso de encontrarlo y asegura que le haría "un regalito" a la persona que se lo devolviera.

El cartel fue publicado por el tuitero Líos de Vecinos y acumula ya más de 10.000 me gusta y casi 3.000 retweets. Muchos querían saber el desenlace de la historia, el cual fue publicado por una usuaria de Twitter que encontró la respuesta del vecino en Facebook. "Afortunadamente apareció esta misma tarde. […] Este buen hombre, nunca había visto una aspiradora de este tipo y pensó que era una bomba lapa…", explica en la captura de pantalla publicada.

"Yo pasaba por ahí y vi a una persona agachada con una escoba en la mano dándole golpes a una cosa negra y redonda…", añade. Una historia con final feliz para este vecino del municipio gaditano de Trejebuena, que consiguió encontrar a su robot aspirador en fuga.